Aplauden baños para personas no binarias en el Festival Ceremonia

Una novedad que tuvo la edición 2024 del festival musical Ceremonia fue que le dio la bienvenida a las personas que se consideran de género no binario, al incluirles un baño especial para elles. Por lo que en medio de los sanitarios de hombres y mujeres había el siguiente letrero: “la diversidad de género es bienvenida aquí. Le invitamos usar el baño que mejor se acomode a su identidad”. La iniciativa trajo buenos comentarios entre los asistentes del evento, que agradecieron que se apueste a la inclusión, ¿será que eso sea una norma o algo pasajero?

El motivo por el que los actores no puedan promocionar sus series

El boom de series y películas a veces ocasionan que actrices y actores no puedan promover producciones en que han participado, por incompatibilidad de agendas. Así le ha pasado a Alfonso Dosal, quien por estar grabando una serie no podrá participar en las actividades de Un actor malo, película dramática del que es protagonista. Eso sí, logró ser liberado al menos el día de la premier, aunque al día siguiente deberá estar a primera hora en el set de su nuevo trabajo audiovisual. Desde hace dos años, el actor ha platicado del proyecto que aborda el tema del acoso sexual.

Derbez sigue aprendiendo inglés en EU

Eugenio Derbez no termina de estudiar inglés. El actor de 62 años, quien vive en California y ha trabajado en grandes producciones extranjeras no tiene reparo en seguir practicando desde su celular su segundo idioma y para ello sigue páginas que dan consejos sobre la pronunciación y la gramática. Recientemente le dio me gusta a una lección compartida en una cuenta de inglés para la televisión, donde hablaban de la diferencia entre ON e IN.

melc