Eduardo Yáñez presume sus “patas de pollo” y divide opiniones

Eduardo Yáñez, quien acaba de terminar la telenovela “Golpe de suerte” se divirtió compartiendo de nuevo en su Instagram “sus patas de pollo” con risas, en una imagen en la que posa en traje de baño, lo que desató una ola de más de mil 500 comentarios en dos horas, en los que lo mismo lo felicitaron por su “excelente cuerpo, así vamos todos a envejecernos… y que hablen los envidiosos” que lo criticaron con “No me gustó, no había necesidad de mostrarse así” o “cuando llegue a la vejez le diré a mis hijos que me quiten el cel”. Algunas seguidoras compararon al actor de 63 años con cómo lucen sus esposos.









Una incógnita es saber dónde se encuentra la residencia donde se realiza la actual temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo, que actualmente vive su cuarta temporada con celebridades como Alfredo Adame, Lupillo Rivera, La Divaza y demás. Algunos fans han pensado que es en Estados Unidos, debido a que el programa se transmite en ese país, pero se acaba de filtrar la dirección exacta y resulta que es exactamente la misma que se usó en la versión de México, en Huixquilucan, Estado de México, sólo que le hicieron algunas modificaciones, como agregar una habitación, debido a que originalmente eran más personalidades que en la versión de Televisa: 23 artistas contra 14 que fueron en este país. El encargado de revelar el lugar donde está la casa fue el Rey Grupero, quien este fin de semana fue panelista dentro del programa para comentar las polémicas que se viven.









Documental revive viniles y cassettes de “We are the world”

El reciente estreno del documental sobre la canción “We are the world”, que reunió a parte de las estrellas ochenteras de la música, ha hecho que vendedores saquen de sus archivos las ediciones en vinilo y cassette puestos a la venta en 1985, ofreciéndolos a un promedio de 200 pesos. Mucha gente ha comenzado a adquirir los ejemplares vía internet o ido a preguntar a mercados como el de la San Felipe, en la Ciudad de México, para saber si hay en existencia. Algún ejemplar sellado de fábrica puede ser puesto a la venta hasta en mil pesos.

