Después de "LCDLFM" Emilio Osorio se centrará en su carrera musical

Emilio Osorio aprovechará la popularidad que reafirmó en “La casa de los famosos México” para impulsar su carrera musical. Nos enteramos de que el hijo menor de Niurka y Juan Osorio ya tiene propuestas para actuar en telenovelas pero su idea por ahora, primero, es tomar unas buenas vacaciones (sus compañeros del team Infierno lo premiaron con un viaje a Italia) y luego lanzar sus propias composiciones, por lo que desea esperar para regresar a la pantalla chica. El joven, además, quiere probarse en la música sin el apoyo de su papá.

Alicia Machado da libertad religiosa a su hija

Alicia Machado le da lecciones de libertad a su hija Dinorah, de 15 años, y eso incluye la libertad de elegir la religión que quiere profesar, según nos cuenta. “En mi familia nosotros somos católicos, pero bueno, yo decidí que mi hija eligiera su fe, que ella encontrara en sí misma su fe”, afirma la actriz. Como mamá ha decidido ir en contra de algunas de las imposiciones de la sociedad y no quiere ejercerlas con la joven, por eso asegura que no la obligará, por ejemplo, a hacer la primera comunión. Eso y otras prácticas son parte de la educación que ha tenido que adaptar para su hija en función de sus ideologías, pero también de su trabajo, como figura pública. “Mi hija es una niña a la que he tenido que criar para que se aprenda a defender de algunas otras cosas distintas a otros chavitos, que a lo mejor tienen a una mamá que es ejecutiva de una empresa”, señala Machado.

Foto: Canela.tv

Televisa queda fuera de lanzamiento de disco de Chente

Televisa y Cuquita, viuda de Vicente Fernández, simplemente no llegan a un arreglo en torno a la demanda que interpuso la familia del Charro de Huentitán contra la televisora, el año pasado, por haber estrenado la serie biográfica no autorizada “El último rey”, razón por la cual la empresa de San Ángel no fue requerida al lanzamiento del álbum de temas en homenaje a los grandes compositores de México que dejó grabadas el cantante, en cambio sí fue invitada la casa de enfrente, TV Azteca. Cuquita, quien estuvo acompañada de su hijo Vicente Fernández jr en la presentación del disco, no quiso abordar el tema ni ha aceptado la intervención de su hijo Alejandro Fernández, quien quedó en medio del conflicto entre su familia y Televisa.