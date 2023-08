Daniela Romo defiende a Luismi y descarta dobles

Con más de cinco décadas sobre el escenario, Daniela Romo sabe perfectamente qué se puede y qué no hacer en un concierto en vivo, como el hecho de que se use dobles, algo que se ha dicho respecto a Luis Miguel en los primeros conciertos de su gira 2023 que inició en Argentina. Para la intérprete de “De mí enamórate” esto es imposible, porque “no puede haber alguien que actúe y sobre cante igual que él”, como dijo en sus propias palabras, no es telenovela y no hay un gemelo perdido; también señaló que a la gente nunca se le tiene contenta y que siempre van a criticar a una figura pública como él, que porque engorda o porque enflaca.

Lee también: La serie de Netflix de solo 8 capítulos que es furor en la plataforma

A Verónica Macías no le gustan las dudas sobre asesinato de Stanley

A la conductora Verónica Macías no le ha gustado que a partir de que se estrenó la serie "El Show: crónica de un asesinato", se siga hablando mal de Paco Stanley o especulando de las causa de su asesinato, porque para ella fue un hombre que le dio a la gente alegría y a en su momento un primer trabajo a personas como ella, que iba saliendo de la universidad cuando lo conoció, por eso sólo tiene agradecimiento hacía él, incluso salió en defensa de Mario Bezares que, como ella, dio su testimonio en esta docuserie porque considera injusto que se siga dudando de su inocencia sin tener pruebas, porque es algo doloroso no sólo para su familia, también para la de Stanley, que hasta el día de hoy no ha sabido por qué sucedió esta muerte.

Verónica Macías. Foto: Cortesía

Sylvia Pasquel se pone a dieta para boda de Michelle

Sylvia Pasquel está más que entusiasmada por la próxima boda de su nieta Michelle Salas. La actriz de 73 años nos confiesa que se está preparando físicamente para lucir espectacular en el enlace entre la hija de Luis Miguel y el empresario venezolano Danilo Díaz Granados. “Por eso estoy bajando de peso, ya llevo cuatro kilos, para verme muy bonita”. Además, afirma que está emocionada, pues Michelle es la hija mayor de su única hija, Stephanie Salas.

Foto: Vía Instagram oficial.

Lee también: Muere actor de "This is us" a los 66 años