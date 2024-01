Critican que Galilea se divierta en la playa

A pesar de que Galilea Montijo tuvo un fin de año lleno de amor, junto a su novio el modelo Isaac Moreno, no pudo librarse de la crítica luego de que en una publicación que subió él a sus redes, acerca de su experiencia en la playa, una de sus seguidoras juzgó a la conductora, quien aparece disfrutando de la alberca, el baile y la comida. “Ella con el novio y no pasó diciembre con el hijo, lo bueno que Fernando es excelente papá, por eso vive con él, lo que se ve no se juzga”, escribió una usuaria, juzgando a la conductora de mala madre. Mateo, el hijo de Galilea y el empresario Mateo Fernando Reina vive con su papá desde la separación de la pareja y ella misma ha aclarado que así lo decidió el pequeño de 11 años, por eso algunos de los seguidores de Moreno comenzaron a defender a la conductora en el mismo mensaje.

Parece que en la iglesia católica vieron con muy buenos ojos la película “Camino a Belén”, estrenada a finales de 2023 y que sigue la historia del nacimiento de Jesucristo pero con un toque diferente, pues además de villancicos tiene música pop más moderna. Resulta que luego de su interpretación de María, la actriz Fiona Palomo fue invitada por el Cardenal Carlos Aguiar Retes a la Basílica de Guadalupe para conversar un rato y felicitarla por su trabajo. La actriz de “¡Qué despadre!” estaba feliz con ello, por lo que acudió sin problema. El religioso fue designado por el Papa Francisco como Arzobispo Primado de México en 2018 y es el actual custodio de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que cada 12 de diciembre es venerada por millones de feligreses.





Foto: Sony Pictures





Falta de trabajo lleva a Elvira Monsell a un retiro involuntario

La actriz Elvira Monsell, quien diera vida a maravillosas antagonistas de telenovela en la década de los 80 y 90, está pasando por un retiro involuntario en su casa de Michoacán en lo que le llega una oportunidad de trabajo. Mientras tanto ha estado enfocada en generar contenido para su cuenta de Instagram donde ha comenzado no sólo a compartir su día a día, sino también anécdotas de su paso por la actuación a petición de sus fans, con las cuales ha dejado claro que no es una carrera sencilla, no tanto por las exigencias de la misma sino muchas veces por los compañeros con los que se convive en los proyectos.