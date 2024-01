Laura G maduró y conoció a su esposo.

Laura G reconoce que hubo un tiempo en que sólo iba a fiestas para ver quién estaba soltero y buscar prospectos de matrimonio. Fue hasta que la conductora entendió que la cosas no eran así que soltó esa idea y fue así que un día conoció al que ahora es su marido. Cosa curiosa o del destino es que ambos estuvieron muchas veces cerca el uno del otro y sin conocerse, como cuando ella se lastimó un tobillo en un concierto y él pidió una ambulancia.

Mónica Huarte entra en “conflicto” por filme.

Mónica Huarte se ha “peleado” con el director Juan Carlos Carrasco porque después de un año de haber trabajado juntos, no le ha mostrado nada de su nueva película. La actriz espera el estreno de El amor (no) es para siempre, hecha en un plano secuencia y secuela de la película El amor no puede esperar, donde actúa con Adal Ramones. Mónica dice que el realizador sólo le anticipa que será una gran sorpresa, pero a ella le gana la ansiedad y el enojo.

Mónica Huarte

Eduardo España reconoce a empleada.

Los artistas llevan una vida muy ajetreada y con muchos días fuera del hogar, por eso las personas que cuidan su casa muchas veces se convierten en parte de su familia, como lo demostró Lalo España en una publicación en X, en la cual le deseó feliz cumpleaños a Bertha, la trabajadora de su hogar; el actor reconoció lo valiosa que es para él, pues no sólo es muy atenta con él, sus plantas y sus perritos, también es una gran compañera en la diversión.

Eduardo España. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL