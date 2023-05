Claudia Álvarez aplaude optimismo de Martha Higareda

Claudia Álvarez aplaude el optimismo de su amiga Martha Higareda aun cuando está viviendo una de las épocas con más “hate” y burlas de su carrera. Higareda se ha hecho popular entre los memes que hacen mofa de las increíbles anécdotas que ella cuenta, tachándola de mentirosa. Higareda se ha burlado de sí misma compartiendo los memes y videos, algo que la esposa de Billy Rovzar reconoció y respaldó en redes sociales: “¡Amo que te rías y lo tomes como tiene que ser! Eres grande Martita, inteligente, buena, con la mejor energía, emprendedora y con una vida maravillosa llena de amor y momentos que mucha gente no podría creer, pero así han sido y me consta”. A lo que Martha respondió: “Y eso que no les hemos contado nuestras aventuras viviendo juntas”.

Lee también Julio Preciado arremete contra el Festival Arre y Peso Pluma: "Hay que tener dignidad"

Ana Bárbara, la más popular en el aeropuerto

Popular y muy solicitada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es Ana Bárbara, quien siempre destaca por su amabilidad, buen humor y disposición para tomarse fotos con la gente que se le acerca, aun cuando ella vaya sin maquillaje. Así fue captada este fin de semana, al lado de Paquita la del barrio, quien ha enfrentado varios problemas de salud: el contraste fue claro: la intérprete de “Rata de dos patas” estaba más retraída e indiferente, mientras que la Reina grupera, con sombrero y gafas, complació a todos sus fans.





La llamada "Reina grupera" estuvo muy solicitada por sus fans. Foto: Especial





Apapachan a Claudia Salas en México

El equipo de Claudia Salas extremó precauciones para que la actriz no vuelva a pasar un mal rato en México. Cuando la española estuvo de visita en el país filmando la serie “Las pelotaris”, de Vix+, tuvo un problema estomacal que la llevó al hospital. Salas es celiaca, lo cual indica que tiene una reacción inmunológica al gluten, por lo que a su regreso a estas tierras, para la promoción de la serie, el equipo de la plataforma tomó muy en cuenta esta condición y durante las entrevistas, en las que también participó Zuria Vega, había un menú especial con letrero: “Claudia Salas”, reservado del resto del equipo; incluía frutas y no había pan entre las charolas.









Lee también Prima de Alexa Hoffman rompe el silencio sobre la condena del actor Héctor Parra: "No puedo permitirme ser cómplice"