“Cien años de soledad” ya tiene segunda temporada

La segunda temporada de la serie “Cien años de soledad” está a semanas de iniciar grabaciones. Aunque aún no se entregan los episodios de la primera entrega, realizada a finales del año pasado, los trabajos siguen adelante para que los tiempos de producción no se tropiecen entre sí. El actor colombiano Claudio Cataño, quien da vida al protagónico coronel Aureliano Buendía, así como el resto del elenco, cuida muy bien sus encuentros con la prensa pues tiene advertido el que no pueden hablar absolutamente nada de la producción, a la que Netflix ha cuidado para que no salgan detalles de personajes. Aunque millones de personas saben el derrotero de los personajes, bastando leer la novela de Gabriel García Márquez, se ha preferido que sea hasta el momento de promoción cuando el elenco pueda decir algo.

Lalo Capetillo Gaytán sueña con tener la disciplina de su mamá

Eduardo Capetillo Gaytán tiene la fortuna de ser hijo de una de las mujeres más queridas del espectáculo: Biby Gaytán, a quien admira en su disciplina. La actriz es fanática del ejercicio y de prepararse continuamente, algo que valora mucho su hijo, al punto de querer ser como ella algún día; si bien confiesa que le gustaría que se lo tome con calma a veces, pues incluso con él no es tan exigente. “Conmigo no lo es tanto. Es muy estricta con ella misma en casi todo lo que hace en su vida: hace mucho ejercicio, se prepara, va a sus clases de canto y de baile, es muy estratégica”, nos dijo el cantante de 29 años.

(Foto: Archivo/El Universal)

El desprecio de Manuel Landeta a “La casa de los famosos México”

Si alguna fanática de Manuel Landeta tenía la esperanza de verlo sin camisa o pantalón dentro de “La casa de los famosos México” se quedará con las ganas porque eso no va a ocurrir, ya que el actor nos contó que, de plano, no aceptaría este tipo de realities, en especial por el largo tiempo invertido y lo que pudiera ocurrir ahí. Asegura que prefiere estar en programas que no sean tan demandantes, ni que lo expongan tanto. “Me invitaron para la temporada que terminó pero no quise, sin duda es un proyecto muy agotador y exigente en el que hay que estar todo el día ahí, la verdad no, gracias”.

Foto: Luis Cortés