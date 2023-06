¿Censuran a Sergio Mayer por el caso de Héctor Parra?

En las redes sociales, los usuarios están alborotados con lo que algunos califican como un acto de censura contra Sergio Mayer. Durante una emisión del reality show "La casa de los famosos" en la plataforma Vix+, Mayer estaba a punto de hablar sobre el caso de Alexa Parra, cuando fue interrumpido por un comercial. ¿Fue una coincidencia o un intento deliberado de silenciar a Mayer? Los fans, sobre todo en Tik-Tok, continúan debatiendo esta peculiar interrupción en la transmisión.

Lee también Brenda, esposa de Mario Bezares, niega que su hijo sea de Paco Stanley: pide perdón y muestra pruebas

Maya Zapata: ¿Un eclipse para "El Sol"?

A pesar de la emoción generalizada por el retorno de Luis Miguel a México, parece que hay una persona que no está precisamente ansiosa: Maya Zapata. La actriz de "Soy tu fan" trabajó en el pasado junto a Oscar Jaenada, que interpretó a Luis Rey, padre del cantante, en una producción. Al preguntarles si asistirían a los conciertos de 'El Sol', Jaenada mostró interés, mientras que Zapata respondió con un decidido "no", desatando risas entre los presentes. Parece que para Maya, el brillo de 'El Sol' no es suficiente para deslumbrarla.





Maya no está interesada en ver a Luis Miguel. Foto: Clasos.





Luz María Aguilar: ¡Hora del almuerzo, a la carrera!

Para Luz María Aguilar, el tiempo es una joya demasiado preciosa para desperdiciarla. La estrella de "Tierra de esperanza" ha demostrado ser una profesional disciplinada, llegando a tiempo a sus llamados y manteniendo un horario estricto. Pero un aspecto peculiar de su régimen es su decisión de aprovechar cualquier espacio libre para correr a casa a almorzar, incluso si eso implica salir del set de grabación en Televisa San Ángel. Parece que, para Luz, el hogar es realmente donde está el corazón... ¡y también el almuerzo!

Lee también ¡Irreconocible! Mariana Botas presume su nueva figura y en redes le piden la receta