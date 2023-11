Cambios en el interior de Andor

Algunas cosas cambiarán para la segunda temporada de Andor, la serie del universo de Star Wars protagonizada por el mexicano Diego Luna. Y aunque en la superficie todo se retoma, como la participación de los actores Adria Arjona y Stellan Skarsgård, al interior de la organización no volverán los mismos creativos, al menos no la estadounidense Susana White, quien dirigió tres episodios en la primera entrega. “No estoy trabajando en la nueva serie de Andor, pero considero una suerte haber dirigido y conocido a Diego Luna”.

El trago amargo de Ceci Ponce por Otis

Cecilia Ponce vivió uno de los peores episodios como madre después de que sus hijos y el padre de ellos, Francisco Covarrubias, quedaron atrapados en Acapulco en medio del huracán Otis, mientras la actriz presentaba su nueva cinta Recursos humanos en el Festival de Cine de Morelia. “Fue súper agridulce porque terminó la presentación de mi peli y me dijeron ellos que no iban a regresar por el huracán... Al otro día tenía miles de mensajes de: ‘¿cómo están tus hijos’... y yo no podía hablar con ellos”.

Foto: Clasos

Famosos felices de filmar, tras huelgas

Tras el fin de huelga actoral en EU, los teléfonos de las agencias de casting mexicanas no han dejado de sonar para informarle a sus estrellas de fechas tentativas para rodajes procedentes de esa nación, lo que ha alborotado a los famosos que estaban en stand by, pues al menos una decena de películas, entre ficción y documentales, se detuvieron primero por el parón de escritores y luego por quienes aparecen frente a cámara. Pero las cosas mejoran y pronto se publicarán incluso la convocatorias para extras.

Foto: Ariel Martínez | El Universal