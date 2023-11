Lasagna de champiñones para Sir Paul McCartney

Para Sir Paul McCartney lo mejor, eso incluye el selecto menú que le ofrecieron al exBeatle durante su estancia en México. A sabiendas de que es vegano (al igual que toda su familia) desde hace 48 años, un chef elaboró para él una exquisita lasagna con champiñones exóticos que sólo se dan en Puebla en pequeñas cantidades. Nos cuentan que fue el platillo que más le gustó y disfrutó de todo lo que dispusieron para él, entre lo que destacaron también frutos y vegetales endémicos. El músico no sólo es vegano, sino un constante promotor del cuidado del ambiente y del trato ético de los animales.

A Juan Osorio no le interesa hablar de Niurka

Cada que a Juan Osorio se le pregunta sobre Niurka, su expareja y madre de su hijo Emilio, categórico dice que no tiene razón alguna para comunicarse con ella. La respeta por lo que fue para él hace unos años, pero hasta ahí. Ahora su mente se encuentra en la mujer de su vida y cualquier cosa con la cubana no le interesa. A su hijo Emilio lo ve y apoya en su carrera de cantante y es con el único que convive cuando se puede, pues sabe que cuando Emilio era pequeño no asistió a fiestas de su escuela por cuestiones laborales, así que ahora cada que puede intenta estar cerca de él.

Niurka y Juan Osorio son padres de Emilio Osorio, de 20 años. Fotos: Instagram

Los niños también son fans de Wendy Guevara

La popularidad de Wendy Guevara sigue al alza, y eso que ya pasaron tres meses desde su salida de “La casa de los famosos”, reality que catapultó aún más su carrera. La influencer no ha dejado de aparecer en programas, revistas y en cuanto lugar la invitan a charlar, por eso ahora sus fans no sólo se cuentan entre los jóvenes y adultos, también entre los niños que en cuanto la ven corren hacía ella, como sucedió en uno de sus acostumbrados en vivos, en el cual se encontraba comiendo en la calle y varios pequeños se acercaron a saludarla y sacarse la selfie con ella, entonces la estrella hizo un divertido comentario, que ya era más “perris” que la mismísima Tatiana.

Internautas expresaron su molestia por lo sucedido en el show. Foto: Instagram. @soywendyguevaraoficial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.