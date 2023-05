Belascoarán: ¿Se cerraron calles de Puebla para nueva temporada?

¿Qué ha sucedido con la continuación de “Belascoarán”, la serie protagonizada por Luis Gerardo Méndez? Oficialmente, Netflix no ha informado sobre una segunda temporada o cancelación, pero algunos miembros del elenco han indicado que el personaje creado por Paco Ignacio Taibo II no tendrá continuidad. Otros aseguran que aún no pueden revelar nada al respecto. Sin embargo, personas relacionadas con la industria cinematográfica de Puebla confirmaron que a finales del año pasado se cerraron dos calles de la ciudad para grabar algunas escenas… pronto se conocerá la realidad sobre esto.

Israel Jaitovich prepara su primera película como director

Israel Jaitovich no deja de lado su pasión por el cine y continúa escribiendo lo que será su ópera prima como director, centrada, por supuesto, en la comedia. El conductor de “Desmadruga2” acaba de estrenar la serie “El Junior”, que él mismo dirigió y que de alguna manera consolidó su deseo de debutar en el cine. Hace cuatro años organizó el primer Festival de Comedia en Corto, donde se recibieron 500 cortometrajes. Personas cercanas indican que actualmente está bastante avanzado en el guión y espera filmar pronto.

Horacio Villalobos critica la "educación" de un barista

El conductor y periodista Horacio Villalobos no se caracteriza por ser una persona que elija sus palabras con delicadeza, siempre ha sido directo y frontal. Esto ha llevado a que lo tachen de ególatra e intolerante, como sucedió esta semana cuando reveló en su podcast "Farándula021" un incidente con un barista de una famosa cadena de cafeterías. El barista había escrito su nombre sin la "H" y Villalobos compartió en su cuenta de Twitter una foto del vaso con su nombre mal escrito y el mensaje: "La educación es la base de cualquier cambio y un factor importante para reestructurar el tejido social". Inmediatamente, la mayoría de los usuarios le hicieron saber que no era necesario exponer a la gente, pero Villalobos mantuvo su postura e incluso discutió con algunos.

