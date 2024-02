Batallan para recrear a Armando Manzanero con IA

Hay personas que dicen son irrepetibles y eso pasa con el cantautor Armando Manzanero, a quien su hijo Juan Pablo Manzanero le rinde un homenaje con un nuevo espectáculo, donde además de cantar sus más grandes éxitos, tendrá una recreación digital del compositor yucateco, la cual se realizó a través de la inteligencia artificial, pero no fue trabajo sencillo porque tuvo que recurrir a tres empresas especializadas en esa tecnología, sobre todo se estaba dificultando la complexión y los movimientos, incluso, nos cuenta, pidieron a Pierre David (que lo interpretó en la serie de Luis Miguel), que les ayudara, pero al final fue el propio Juan Pablo quien sirvió de modelo para la imagen final, la cual dice es idéntica al compositor de "Adoro".

Adamari y Tony Costa, ejemplo de civilidad

Si hay una pareja que es ejemplo de civilidad y trabajo en equipo, esa es la que conforman Adamari López y Tony Costa, quienes a pesar de estar separados siguen llevando una buena relación en pro de su hija Alaïa, por ejemplo, ahora que la también actriz volvió a trabajar a México, él decidió cuidar de su pequeña, a pesar de que López tenía niñeras para hacerse cargo, incluso ella ha compartido que no han firmado acuerdos o algún otro trámite legal para compartir el cuidado de la pequeña, sólo respetan los acuerdos a los que ellos mismos han llegado.

Residente une a iberoamerica ahora con beisbol

Residente no sólo es un cantante bien consumado, sino un fanático de corazón del beisbol. Pero como en la música, le gusta demostrar su pasión por las colaboraciones especiales. En la reciente Serie del Caribe, celebrada en Miami del 1 al 9 de febrero, el puertorriqueño vio cómo eliminaban a su equipo, los Criollos de Caguas, pero eso no le impidió mostrar su afecto por otros equipos que no estuvieron en la competencia, como los Charros de Jalisco. El cantautor posó con orgullo la camiseta del equipo mexicano para el beneplácito de los aficionados, quienes destacaron cómo el boricua sabe unir a nuestras naciones no sólo en la música, sino en el deporte.