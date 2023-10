Alex Montiel halaga a Piqué: “cero pose”

"Es un tipazo”, dice Alex Montiel sobre Gerard Piqué, el exfutbolista y empresario que se ha convertido en uno de los famosos más odiados tras su ruptura con Shakira. El influencer conoció a Piqué porque lo entrevistó para su canal de YouTube, donde según cuenta, se encontró con un hombre amable. “Es buenísima onda, cero acartonado, llevé una playera, unas bermudas y al llegar él me dio el tour por su oficina, cero pose, platicando de futbol y cosas muy triviales”, dice Alex, quien asegura que no le preguntó por la intérprete de “Ojos así” porque no es el contenido que le funciona. “Me dio unos minutos de su tiempo en Barcelona y pudimos platicar de lo que es más mi programa, que es redes sociales, futbol y la interacción con el público y yo entiendo perfecto que muchas personas que conocen a Piqué sólo por Shakira querían saber más del chisme pero es un tema que Piqué no ha abierto todavía”.

Lee también Doña Lucha y Albertano ya no están peleados

Nadie quiere hablar de los conflictos de “40 y 20”

De los conflictos internos ocurridos en la serie “40 y 20”, producida por Gustavo Loza, como la salida de Michelle Rodríguez, quien había pedido un aumento de sueldo y no se le fue autorizado, nadie quiere hablar. Mónica Huarte, quien ha estado desde la primera hasta la décima temporada, explica que este año iban a grabar una entrega más que no se hizo. “A mí me preguntaron que si podía filmar entre julio y agosto y estaba ocupada todo el año y me dijeron que ok. Luego supe de los dineros -el conflicto de Michelle Rodríguez-, pero en mi caso fue por tiempo”, asegura la actriz.





Michelle Rodríguez en la alfombra azul por el 10 aniversario del Teatro Telcel de la Ciudad de Mexico. Foto: Clasos.





Yurem se repone de bullying y lo vuelve a intentar

Una de las reuniones que ha tenido mucho éxito en los escenarios, es el de 2000s X Siempre, donde exestrellas infantiles y juveniles llaman a la nostalgia con canciones de las telenovelas y grupos de los cuales formaron parte, entre ellos está Yurem, quien en sus inicios fue integrante de la Nueva Banda Timbiriche, una época que afirma recuerda poco por la mala experiencia y el bullying que vivió dentro de esta agrupación, ya que siendo un chico de tan sólo 15 años, constantemente le decían que todo lo hacía mal y no había concierto en que no lo regañaran, incluso cuando compuso algunas canciones le aseguraron que no servía para eso; dice que eso le generó traumas y decidió alejarse de la música, pero ahora que está en este concepto junto a estrellas como Daniela Luján y Martín Ricca, está redescubriendo su gusto por cantar y viendo que las cosas no deben ser malas como fueron en el pasado.





Lee también Con gira y documental, Erik Rubín y Alejandro Gou explotarán al máximo “Vaselina”