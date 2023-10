Doña Lucha y Albertano ya no están peleados

Mara Escalante afirma que ha dejado atrás los conflictos que en su momento tuvo con algunos actores del programa “María de todos los Ángeles”, por los derechos de los personajes que ella creó, pues ahora acepta que se los “presta” para que los interpreten en otros proyectos, como el caso de Alma Cero, a quien le autorizó para actuar como Rosa Aurora en la obra “El tenorio cómico”.

Mientras que con Ariel Miramontes, con quien tuvo desacuerdos por el personaje de Albertano, reconoce que ahora se llevan muy bien, que se vieron hace unos meses y se han enviado mensajes. “Yo estaba a punto de estrenar ‘Saturnina’ ­-su nueva obra de teatro-, venía caminando y viendo al suelo y levanté unos clavitos porque él me dijo que eran de buena suerte y justo cuando los recogí volteé y ahí estaba, entonces nos quedamos a platicar. Estamos más en contacto, pero tampoco mucho porque cada quien siguió su carrera. Por favor ya no digan que estamos peleados, llevo 15 años con eso, cada quien tomó su camino y es normal porque él quería hacer su carrera solista y se lo merecía porque es muy talentoso”.

Viggo Mortensen lleva a Salvador Allende hasta en la camisa

Viggo Mortensen, Aragorn en “El señor de los anillos”, dice admirar a Salvador Allende, a quien recuerda con mucho respeto por sus ideales y la forma en que murió. Así que por eso durante la presentación de su nuevo filme como director en el Festival Internacional de Cine de Morelia, arribó con una playera con el rostro del ex presidente chileno. “Pasó hace más de 50 años y sigue lo que logró”, expresa el actor estadounidense.

El actor es uno de los invitados al 21 Festival Internacional de Cine de Morelia. Foto: Joost Pauwels, Creative Commons.

Arcelia Ramírez sólo acompaña, no asesora a su hija

Arcelia Ramírez está orgullosa de que su hija Emilia Berjón haya seguido sus pasos en la actuación. “Estoy muy feliz, veo ahí una pasión y una vocación importante, acabamos de regresar de un festival y estoy muy contenta de acompañarla en su camino”, dice.

Emilia debutó en la cinta “Trigal”, que le dio el Ariel en mejor revelación actoral. Arcelia asegura que es un logro propio, ya que ella no le ha marcado el rumbo. “No es que yo le abra las puertas porque no voy a ser la productora o directora de los proyectos que haga, yo más bien la estoy apoyando como mamá, porque ni siquiera como actriz. Recuerdo que cuando estaba haciendo ‘Trigal’, yo iba a acompañarla al rodaje y de repente le dije: ‘oye pero creo que este texto lo tienes que decir así’ y me dijo: ‘no, no, tú no me tienes que decir cómo hacerlo porque para eso está mi director’”. ¡Uf!

Su foja profesional registra cerca de 60 producciones entre cine y tv, como la película "Perfume de violetas", que le mereció el Ariel. Foto: Germán Espinosa/EL UNIVERSAL.