Adriana Fonseca no hablará más de su presunto agresor de Uber, ¿la habrán intimidado?

Adriana Fonseca ha cerrado la puerta a más chismes respecto al desencuentro que tuvo con un chofer de Uber. La actriz, que se le vio llorando, visiblemente afectada en sus redes, ha elegido el silencio sobre el suceso. “Adriana no hablará más del tema”, nos dice su esposo. Ya se comenta que el susto fue grande, pero Adriana prefiere dejarlo atrás y no convertirlo más en un circo mediático. Otros dicen que no quiere más problemas con la aplicación, cuyos representantes salieron de inmediato a pedir que no culpara al conductor sin pruebas.

Lee también: Muere Adam Harrison, hijo de Rick, del programa "El Precio de la Historia"

"De brutas nada": ¿En el limbo de Prime Video?



La serie "De brutas nada" parece estar bailando en el limbo de la incertidumbre. Protagonizada por Tessa Ia y Christian Vázquez, la cuarta temporada aún espera la luz verde de Prime Video. Los creadores y el elenco se encuentran en un dilema: ¿esperar o seguir adelante? Aunque la trama ya tiene un rumbo, la decisión de comprometerse con otros proyectos depende del bolsillo de cada uno. Nos comentan que casi todos los actores están a punto de embarcarse en nuevas aventuras. La pregunta del millón: ¿se reactivará la serie o quedará en el tintero de las historias no contadas?

La actriz interpreta a una mujer cuyo prometido le fue infiel, y de cómo gracias a su grupo de amigos, superará esta etapa. Sony Channel

Los TikTok Awards: ya huele a fiestón en Televisa San Ángel



La cuenta regresiva para los TikTok Awards 2024 ha comenzado y en Televisa San Ángel ya se siente la vibra. Con dos semanas de antelación, el montaje de escenarios ha arrancado. Chismes de pasillo revelan que no sólo será un foro televisivo, sino una mega producción en la explanada. “Será un desfile de influencers como nunca se ha visto”, murmuran los técnicos. Veremos cómo será que la plataforma tome los pasillos de medio rey del pasado, la televisión.

Imagen: especial

Lee también: Tras el estreno de "La sociedad de la nieve", revive extraña teoría de uno de los rescatistas sobre los sobrevivientes