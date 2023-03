A Guillermo del Toro lo esperan en Guadalajara

El Festival Internacional de Cine de la capital de Jalisco ya extendió la invitación para que el realizador tapatío, Guillermo del Toro llegue a la edición de junio y presente su nuevo Oscar, como ocurrió hace cinco años cuando triunfó por partida doble con La forma del agua. Todo dependerá de la agenda que tenga.

Ana Layevska agradece haber hecho telenovelas

Ana Layevska es una actriz que viajó desde su natal Ucrania para establecerse como actriz en México, desde principios de los 2000. Foto: Instagram

La actriz Ana Layevska ha estado alejada de las telenovelas desde 2018, cuando formó parte del melodrama “Y mañana será otro día”, pero esto se debe a que se encuentra grabando diversas series como “La negociadora” y “Tríada”; a pesar de esto asegura extraña el drama que tiene este género y no se afrenta de su trabajo hecho como protagonista o villana en Televisa.

“No le diría que no a una telenovela, estoy orgullosa de esta parte de mi historia si yo fui una estrella juvenil y a mucha honra, porque me hace muy feliz, fueron años magníficos y gloriosos para mí, siempre voy a estar agradecida porque las telenovelas me impulsaron y por eso aquí sigo; además no nunca se va a terminar, se hacen en Brasil, en la India, en Turquía, y creo que lo que está llamando la atención en este momento es esta mezcla de telenovela y serie”, expresó la actriz.

Kunno va con todo junto a Paty Cantú

Kunno comenzó su carrera profesional como influencer en el 2020 y ahora buscar incursionar en la industria musical como intérprete. Foto: Instagram

El influencer y tiktoker Kunno va muy en serio en sus planes de volverse cantante, porque no sólo está preparándose al tomar clases de canto, también está trabajando estrechamente con la cantautora Paty Cantú en lo que serán sus primeras canciones, algo que se ha convertido en un sueño hecho realidad.

“Voy a cambiar un poco de género porque ya me han escuchado con el reggaetón, ahora nos vamos a ir con el pop y de la mano de Paty Cantú, sé que les va a gustar mucho el concepto. A Paty la amo desde que tengo memoria, cuando la conocí fue en una firma de autógrafos cuando tenía 8 años y durante la pandemia de hizo una amistad vía redes sociales y que ahora pueda trabajar estrechamente con ella es un privilegio, porque tenemos sesiones donde le platico lo que quiero transmitir en las canciones y juntos vamos escribiendo”.