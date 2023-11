A Geraldine Bazán no le molesta que le hablen de su ex

A Geraldine Bazán no le incomoda que le hablen de su expareja Gabriel Soto, con quien estuvo casada entre 2016 y 2018, pues ahora que durante el reality “Villanas” Laura Zapata le dijo que el actor, padre de sus dos hijas, es un buen papá, por una experiencia que de la que ella fue testigo, Geraldine lo tomó de la mejor manera. “Es el papá de mis hijas y yo entiendo que va a estar en las conversaciones siempre, pero que yo no hable de cosas públicamente, porque no tiene caso, no quiere decir que me molesta”, afirmó la actriz de 40 años.

Después de haber tenido tres matrimonios, la actriz Mayra Rojas acepta que llegar al altar y hacer el tradicional acuerdo de las bodas no es nada sencillo. La actriz fue cuestionada sobre las decisiones más difíciles que ha tomado, ahora que forma parte de la serie de streaming “Pacto de sangre”, y ahí confesó que en el altar no la pasó tan bien. “Creo que los matrimonios son los pactos más difíciles que he vivido porque, contrario a la ilusión de casarse, el divorcio puede ser terrible; afortunadamente he tenido dos divorcios que han sido sanos, pero en el momento en que te preguntan si estás dispuesto por el resto de tu vida, sí tragas saliva”, confiesa entre risas.





La actriz confesó que no la pasó nada bien en sus matrimonios. Foto: Televisa.





Luis Ernesto Franco y Marimar Vega dan ejemplo de cómo terminar una relación

Luis Ernesto Franco asegura que no le guarda rencor a su exesposa Marimar Vega. Los actores estuvieron casados entre 2015 y 2018 y ahora que cada uno ha hecho su vida, Franco, quien está casado con Rosa Laven, espera que su divorcio pueda inspirar a otras parejas a terminar sanamente una relación, así como ellos, que ya hasta comparten micrófono, por ejemplo, ahora que el actor estuvo de invitado en el podcast de Vega. Ante los cuestionamientos, el histrión señala: “No somos los mejores amigos, pero acabamos en muy buenos términos. La relación se terminó 100% porque cada quien iba en un rumbo distinto, pero lo terminamos con amor y maduramente decidimos no seguir ahí porque si no, íbamos a acabar mal, entonces no hay ni pleito ni resentimiento en lo absoluto”.





Vega confesó que su relación con Luis Ernesto Franco acabó en muy buenos términos, por lo que conservan una amistad. Foto: Azteca





