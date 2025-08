Desde hace años, he sido blanco de una persecución política brutal orquestada por el régimen de Morena. Me han espiado, difamado, amenazado y hostigado sin tregua, todo por una sola razón: porque me he negado a ser parte de su farsa. Porque no me he doblado ni he callado ante sus abusos. Porque he denunciado, de frente y con firmeza, la destrucción institucional, el sometimiento de los poderes del Estado, la corrupción galopante y la colusión con el crimen organizado que hoy carcome a México desde las más altas esferas del poder.

La estrategia del oficialismo ha sido clara: eliminar políticamente a quienes les resultamos incómodos. En mi caso, han llegado al extremo de hostigar a mi familia e intentar retirarme la inmunidad procesal de la que gozo como legislador, sin sustento jurídico alguno, utilizando argumentos fabricados, sin pruebas ni legalidad. Ya lo intentaron en 2022, y un Tribunal Colegiado de Circuito ha sido contundente: no hay causa ni sustento probatorio, por lo que debe archivarse el expediente.

Pero lejos de retroceder, han vuelto a activar su maquinaria de persecución. Otra vez utilizan a la Fiscalía del Estado de Campeche como garrote político. Un aparato que opera no bajo los principios de legalidad y autonomía, sino al ritmo de los caprichos de una cúpula que quiere fabricar culpables para encubrir a los responsables del desastre nacional. No es casualidad que, cada vez que se devela un escándalo de corrupción o se exhiben los nexos criminales del oficialismo, resurja una nueva ofensiva en mi contra.

La más reciente provocación raya en lo grotesco: que me llamen “vendepatrias” con total desparpajo. Lo dice un gobierno que ha entregado al país, pedazo por pedazo, a bandas criminales; que ha desmantelado al Estado democrático de derecho; que ha convertido la vida pública en un lodazal de complicidades, silencios y sometimientos. Que no venga ahora a querer señalar con el dedo a quienes hemos defendido con convicción la República, la Constitución y la soberanía nacional.

Esta persecución es, en el fondo, un intento más de callarme. Ya lo intentó el narcopresidente López Obrador con amenazas, chantajes y espionaje. No lo logró. Y no lo lograrán ahora tampoco. No me van a callar. No me voy a doblar.

A México lo vamos a rescatar de esta pesadilla autoritaria. Y no será con sumisión ni con miedo, sino con valor, con dignidad y con la verdad por delante. Porque ante la brutalidad de un régimen que se pudre por dentro, la firmeza de la oposición es más necesaria que nunca.

Presidente Nacional del PRI