Segundo Tiempo (de revancha), para El 10 de diciembre de Javier Milei

Tiempos difíciles los nuestros, por la recomposición y avance de la derecha mundial. Me engancho a esa preocupación, haciendo anotaciones sobre el bastión de la derecha continental en el Sur americano.

Hace más de un año, en septiembre del 2022, aludíamos al contexto que alentó al gatillero que intentó asesinar a la todavía vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Vale traer una parte del texto para repensar en el aliento a la violencia de una parte de la clase política argentina: 1) Francisco Sánchez, diputado de Propuesta Republicana (PRO) –la fuerza en la que destaca M. Macri- que pide la pena de muerte para Cristina, por traición a la patria, un proceso jurídico por obra pública que está en curso; 2) Ricardo López Murphi (Republicanos Unidos), twitea: “Son ellos o nosotros. Es orden o es caos. Se avecinan tiempos difíciles, porque nos enfrentamos a una banda de delincuentes, de incendiarios, de políticos corruptos e incompetentes”. 3) Las bolsas mortuorias, con las fotografías de referentes del campo nacional popular (Estela de Carloto, de Abuelas de Plaza de Mayo, de CFK, de Hebe de Bonafini -aún viva en ese momento-, Madres de Plaza de Mayo); 4) Contenedores con piedras puestos a propósito para generar artificialmente una situación de violencia; 5) Una guillotina como amenaza a la gente ligada al gobierno nacional y al peronismo, en la plaza pública; 6) Patricia Bullrich, presidenta del PRO –fuerza de oposición macrista y ex ministra de Seguridad-: "El que quiera estar armado, que ande armado".

Un poco más de un año, pero continúa el clima. Prosigamos con los números: 7) 11 de agosto 2023. Se dañan baldosas de la memoria (en las que se alude a lugares donde fueron vistas por última vez las víctimas de la dictadura militar argentina, del terrorismo de Estado), es decir, es un ataque directo a la política de Derechos Humanos, a la Memoria, Verdad y Justicia. El secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, repudió el hecho: "A 40 años de la recuperación de la democracia, no podemos permitir que sucedan estos hechos", apuntó; 8) El domingo 19 de noviembre, caliente aún el hecho, dos hombres pasaron por el centro cultural La Zorrería, de Monte Grande, arrojaron objetos al grito de “putos y travestis de mierda, se les va a acabar todo”. Dos días después, destrozaban la vidriera del local –emulando, en lo micro, La noche de los cristales rotos, en la oscuridad del régimen nazi-; 9) 8.15 de la mañana, miércoles 23 de noviembre de 2023. A bordo de un autobús de la línea 561, una pasajera ataca a bordo, con brutalidad, a una docente con la bata que caracteriza al personal docente en Argentina. Golpes en el piso, jaloneo del pelo, arrancándolo, a los gritos de “maestra hija de puta, las putas tortilleras como vos me tienen harta”. La

gente no se mete, el chofer del autobús no para, sigue su ruta, hasta que un pasajero detiene a la golpeadora, pero con el argumento de que se detenga ya porque el autobús tiene que seguir su ruta, en un escenario donde todos/todas tienen prisa o miedo o ambas cosas; 10) 24 de noviembre. Se repite la historia de las baldosas, en la madrugada en el centro de la capital, en la ciudad de Buenos Aires, mientras se realizaban los festejos por la victoria electoral de Javier Milei; 11) Casi sin voltear la hoja del calendario, la energía sin frenos de los seguidores de Milei pintaron en el bachillerato de la cooperativa Chilavert (empresa recuperada emblemática): “Milei 2023, afuera Massa, zurdos panqueques”. (término para denostar al otro como un bruto, que cambia fácilmente de opinión, voluble en extremo). Desde los integrantes de la cooperativa se ve como un ataque por su posición crítica frente al capitalismo, así como por fomentar la autogestión y el cooperativismo (los zurdos de porquería, en el lenguaje del líder de las masas irascibles argentinas). En comunicación oficial, se planteó por el Bachillerato Popular Chilavert que se va a recurrir a las vías institucionales, sin dejar de seguir “construyendo colectivamente la resistencia al fascismo y la apuesta por una sociedad nuestra, la que se une con la esperanza de compartir el pan en todas las mesas, la de la escuela pública, popular y comunitaria, la de los gritos en coro animado en una obra de teatro comunitario, la de las manos de trabajo en las máquinas de una imprenta recuperada”.

No se trata de lobos solitarios ni de hechos aislados ni de reacción espontánea sin sustento. Muchos gatilleros entusiasmados. Se trata de un correlato producido, en el que destaca la inoculación del odio y la falta de responsabilidad política. Traigamos a la memoria las palabras enunciadas hace poco tiempo, del ex presidente Mauricio Macri, que deja ver la estrategia para copar hegemónicamente el espacio de la derecha, colonizando, hasta el momento, los lugares centrales del gabinete del presidente electo –la victoria de la “casta” (categoría para la nostalgia en el futuro próximo) para el Segundo tiempo (libro de Macri, 2022)-, encarnando sus dichos, pues esa agrupación que ahora interviene era “una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio". Asumo la responsabilidad, creo que taxativamente las iniciativas de Macri acompañan, por un lado –fue parte de su proyecto-, pero por otro, por su estilo de jefatura (Padre padrone), aparte de acompañar, dominan.

En la coyuntura es altamente peligroso, como indicaba arriba, la falta de sensibilidad por la ligereza (esto, pensándolo bien, entre interrogantes) al azuzar al destacamento de los jóvenes votantes por Milei, casi rozando lo que se puede catalogar como una instigación a una conflagración civil: “hoy hay un mandato popular muy profundo, liderado por los jóvenes, que no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a hacer lo que ellos quieren; si empiezan a tirar toneladas

de piedra. Los jóvenes van a ir a defender su oportunidad”. Sumemos una segunda amenaza: “los orcos como los llamo, van a tener que medir muy bien cuando quieran salir a la calle a hacer desmanes" (ambas citas, sí, palabras de Macri).

(Profesor UAM)