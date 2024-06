Elecciones. Una lectura particular de “La visión de los vencidos”

Para Mónica

En el proceso electoral mexicano de 2024, en el que resultó ganadora Claudia Sheinbaum (CM), y la fuerza del Movimiento de Regeneración Nacional -Morena- en el conjunto del territorio mexicano, se recrea la grieta que acompaña nuestro país desde hace muchos años. Tomo distancia frente a las narrativas convencionales de que las fracturas y disonancias en nuestra Nación son producto de la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La historia es bastante más larga. La visión de los vencidos, los famosos que están en las pantallas convencionales y en las redes sociales (con ecos en pronunciamientos anónimos), dejan ver parte del ambiente social. Destaquemos parte de las joyas, en el entendido de que a veces pocas expresiones valen más que mil palabras.

1. Laura Zapata: “Sigan festejando su éxito!!! Ya los veré hacer filas para su vale y un par de zapatos, un kilo de carne a la semana, y cuando se acaben el dinero, no falta mucho, los veré hurgando en la basura para comer. Sigan festejando !!!” Para convencer que su lectura tiene sustento, señala: “A mí no me pueden convencer, lo que yo viví, sentí y viví durante 3 horas que estuve en la casilla era una cosa de dicha, de ‘ya ganamos’, era una fiesta… Que no los hagan sentir otra cosa”. No obstante la dicha momentánea, destaca la fragilidad de pensar que la experiencia inmediata, el círculo concéntrico inmediato, explica el contexto.

Denise Dresser apunta por su parte: “Me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos en los 80s y 90. Volvieron a votar para que hubiera un solo partido” -¿Repensando la servidumbre voluntaria, será?-.

Cargado de coraje, y sí, menos finamente, Carlos Alazraki apuntaba, antes del ejercicio del sufragio: “SAL A VOTAR. Y CUANDO LO HAGAS NO OLVIDES DE TODAS LAS MIERDAS Y CORRUPCIONES DE LOS HDSPM DE MORENA LE HAN HECHO A TUS HIJOS Y A TI. Más todavía: PINOCHO Y PINOCHA ERAN UNOS PENDEJOS COMPARADOS CON ANDRES Y TITINA. POR ESO VAN A PERDER”. Después del 2 de junio, en el conteo de los votos, sobre Claudia Sheinbaum decía, “Que se vaya a la chingada, la odio” […] “va a ser la peor presidenta de la historia, va a ser una pinche dictadura de quinta”.

Héctor Aguilar Camín (El Universal, 3 de junio 2024), señaló que se trató de "una elección de Estado". Más aún, ¿"Cuál es el porcentaje por el que gana Claudia Sheinbaum? No lo sé. Pero sé que ese porcentaje lleva en la panza el trabajo ilegal del presidente entrometiéndose en las elecciones" […] "Lleva en la panza una trampa, no sabemos de qué tamaño".

Lorenzo Córdova, reafirmando una línea de institucionalización, baja el tono de bronca, reconociendo que “La variación entre lo que dicen las actas de escrutinio ycómputo de cada casilla, con lo que ocurre después del recuento de seis de cada 10 casillas, son variaciones marginales, a lo mejor errores de interpretación”.

2. Este tipo de argumentación y encono es lo que llevó a Ilán Semo (La Jornada, 06/07/2024) a subrayar que “en cuestión de horas la derecha pasó del discurso de los vencidos al de los enardecidos […] El argumento para justificar su derrota afirma que el electorado mexicano vota a cambio de “dádivas” y “limosnas” (y por ello se promovió una “elección de Estado”). Esas dádivas y limosnas (los apoyos gubernamentales múltiples -becas escolares, apoyo a madres solteras, apoyo a discapacitados, pensión a la población de la tercera edad, entre otros-) parten a la sociedad, la dividen, se argumenta, lo que en el fondo implica lecturas diversas sobre el papel del Estado. Sin entrar a esta discusión, sin embargo, como publica el diario El País (Montse Hidalgo Pérez, Patricia San Juan Flores, Kiko Llaneras, ¿Quién ha votado a Sheinbaum? ¿Y a Gálvez? Sus apoyos por edad, sexo e ingresos, 03/07/2024), el voto hacia Claudia Sheinbaum no es unidireccional, es transversal, aunque hay matices que bien vale la pena distinguir.

Distinguiendo al voto entre hombres y mujeres, los hombres votaron más por CS que las mujeres, lo que se presenta de manera inversa en el caso de la votación a XG, en donde hubo mayor votación de mujeres que de hombres. Un dato a reflexionar, más allá de su impacto real en la votación. Ahora, atendamos el voto de acuerdo a grupos de edad en los tres candidatos, Claudia Sheinbaum (CS), Xóchitl Gálvez (XG) y Jorge Álvarez Máynez (JAM). Este último atrajo un importante caudal del voto joven, pero no fue consistente con el resto de los grupos de edad. Por su parte, destaca la tendencia creciente de a más edad más votos para CS.

Edades CS XG JAM De 18 a 24 52 24 24 De 25 a 34 57 26 17 De 35 a 44 60 31 9 De 45 a 54 60 33 7 De 55 y más 68 28 4

El razonamiento de L. Zapata, de que los pobres en poco tiempo hurgarán en la basura, se desvanece al revisar la votación por niveles de ingreso:

Niveles de ingresos Menos de 10 mil De 10 mil a menos de 15 mil De 15 a menos de 25 MIL De 25 a menos de 50 MIL De 50 o más XG 24 25 30 39 44 JAM 11 15 8 9 6 CS 65 59 62 52 50

Con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, considerando a la Población Ocupada según Nivel de Ingreso, para 2024 se está hablando en el primer trimestre de 59 millones 120 mil 905 personas, que se distribuyen de la siguiente forma.

tabla ingresos

Es en los grupos con más recursos económicos, en los que al mismo tiempo hay menos presencia poblacional, donde dentro de los votantes de XG se concentró proporcionalmente una mayor presencia del voto. Sin embargo, allí mismo se materializó una presencia considerable del voto para CS. ¿En los contenedores de basura estarán hurgando en la pepena las manos de los grupos más concentrados que votaron por Claudia? ¿Es una forma de proyectar que se avecina una crisis económica en México gigante? Y así como votaron por CS ciudadanas y ciudadanos que se agrupan en la población que percibe mayores ingresos, de la misma manera el voto de acuerdo a escolaridad no presenta diferencias entre las candidatas y el candidato. Quizá es más simple, al revalorar el enunciado de que “dato mata relato”. Ese argumento de las formas tradicionales de cooptación y clientelismo político tiene que someterse a la crítica.

Frente a la simpleza de que “Ya no le daré propina al ‘viene, viene’, Ya no le dejaré el 10% al mesero. Ya no voy a darle al ‘limpia parabrisas’, Ya no voy a donar cuando haya un desastre natural o terremoto, Ya no le voy a dar $10 pesos al ‘cerillo’ del súper, aunque sea adulto mayor”, ELLOS VOTARON POR MORENA #QueLesAyudeMorena (Firmado por UNIDOS X MÉXICO), es muy significativo el posicionamiento de Carlos Loret de Mola (El Siglo de Torreón, 06/07/2024), para nada afín al gobierno de AMLO: "Un triunfo así solo se consigue si votan por morena, pobres, ricos clasemedieros, jóvenes adultos, viejitos con licenciatura, sin haber terminado la primaria del Sur del Centro del Norte".

(Profesor UAM)

alexpinosa@hotmail.com