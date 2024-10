La guerra infinita. El rompecabezas para armar

1. Bombarderos estadounidenses atacan a milicianos hutíes (que son apoyados por Irán) en Yemen (los países limítrofes de Yemen son Arabia Saudí y Omán).

2. El secretario de Defensa del gobierno de Estados Unidos señala que la ofensiva se dirigió a cinco lugares específicos en donde supuestamente se encontraban armas. Recordemos la narrativa instalada hace 21 años de que Irak tenía armas de destrucción masiva, lo que generó la invasión y la ocupación de esa tierra por casi una decena de años, el asesinato de S. Hussein y la búsqueda como ahora -en zonas civiles- del grupo AL-Qaeda-. Pero también recordemos que no encontraron nada los pinochos occidentales).

3. Noticia fresca, como la sangre derramada: al menos 65 muertos (siempre hay más bajo los escombros o los secuestrados), 140 heridos en Gaza, a los que se suman 31 asesinados en Líbano, entre ellos un alcalde. Nada de evitar daños colaterales, las fuerzas de Israel se mueven bajo el dogma y lo operacionalizan a rajatabla todos los días (desde hace casi 100 años): “No tengas compasión de nadie”, no importa si hay mujeres u hombres, niños o ancianos, no tengas compasión de nadie. Sobre este hecho, el primer ministro libanés, Najib Mikati, dijo que fue un bombardeo deliberado contra el consejo municipal reunido en Nabatieh. Pongamos el contexto: en Nabatieh se llevaba a cabo una reunión para coordinar labores de ayuda: en la numeralia de los muertos están, aparte del alcalde, consejeros municipales, médicos y un rescatista. Estaban construyendo en colectivo ayuda y encontraron la muerte en común.

4. Israel ataca a los Cascos Azules en Líbano, y les recomienda que se vayan para que no haya víctimas. Así se documenta por periódicos “occidentales”, de que un tanque israelí abrió fuego contra una de las posiciones de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano (Finul). Más sufrimiento en Líbano, pues se documenta que los ataques israelíes mataron en 24 horas a 27 personas, hiriendo a 185. Un poco más de una persona asesinada cada hora, un promedio de 7.7 personas heridas cada hora (algunas de ellas morirán después o quedarán lesionadas para siempre, con las huellas del odio en su piel).

El asesinato de Yahya Sinwar es festejado en Israel. Si realmente fue artífice en la acción hacia la población judía el 7 de octubre de 2023, era un claro enemigo de Israel. Circulan vídeos de jóvenes de Israel que dicen que si ellos pudieran y si no los vieran acabarían con todos los palestinos. El “No tengas compasión de nadie” incorporado como la leche materna, en la población, en Israel donde la tasa de natalidad es de las más altas del planeta, 3.1 hijos por pareja (¿colaboran los ortodoxos en el amor o en la planeación estructurada de la población para llevar a cabo las tareas en esa “tierra prometida”?).

5. Se dice que Sinwar fue asesinado por casualidad (Radio Kan). Sin embargo, bien se puede dudar de esta versión por la capacidad del Mossad y del Shabak de

realizar labores de inteligencia militar. Sabían a dónde iban, con la claridad del impacto que podía tener en el mundo árabe, tal como está pasando, desestructurando más todavía la situación mundial.

6. Sinwar nació en un campo de refugiados. Creció, viendo del otro, la no compasión de nadie, prisionero en la tierra que lo vio nacer. No es un mártir, es el producto de condiciones históricas en las que no podemos voltear la cabeza: un territorio ocupado, colonizado, invadido, controlado, donde los muros y las púas son asunto ordinario. Sinwar nació y creció así, un niño en el entramado del odio. Pero Sinwar es algo más, es la expresión de una población, en la que debajo de la piel de niñas y niños, y jóvenes está el germen de las mismas condiciones que produjeron a Sinwar. Por ello es muy difícil pensar en procesos de negociación después de la muerte de Sinwar. Así como no paró la acción de Hamás el asesinato de Ismail Haniyeh, tampoco la muerte de Sinwar implica el descabezamiento de una franja del movimiento de resistencia popular palestino: en la escena se encuentra, de un lado, un movimiento popular de resistencia frente al, del otro lado, el colonialismo invasor.

7. Un pueblo donde está presente la poliomielitis, el ascenso de la desnutrición (se ha documentado médicamente que la población infantil ha bajado de talla y peso), todo esto bloqueo-mediante ese género de prisión que es la macro cárcel de Gaza, y el nada nuevo género de carcelero, el ejército de ocupación israelí. En este contexto, el titular de la agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente, Philippe Lazzarini, puso focos rojos por el riesgo real de hambruna en el invierno de Gaza, que podría ser totalmente evitable.

8. Hezbollah se está moviendo y en fuentes árabes se señala que ha asestado golpes a las fuerzas de ocupación, erosionando el mito del domo de hierro de Israel. Esto implica un posicionamiento de Irán en el conflicto, que es el correlato de asesinatos seriales de dirigentes, asesinatos en embajadas (algo prohibido en el derecho internacional) y de ataques programados de drones. La moneda está en el aire.

9. Del 22 al 24 de octubre, en Kazán, Rusia, se realizará la 6ª cumbre de los BRICs. Aparte de los países fundadores se tiene prevista la participación de 30 países invitados, entre los que destacan Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. En este contexto de exacerbación del conflicto en el medio Oriente, estas participaciones son muy importantes. El sustento demográfico de los BRICs, en su composición actual, implica 45% de la población mundial en tanto en lo económico significa el 35.6% del Producto Interno Bruto global (superior al 30.3% del G7). Un conjunto de 33 países, nada más y nada menos, han levantado la mano para asociarse, en este proceso de cambio que implica, con todas sus dificultades, la desdolarización mundial.

10. En breve las elecciones en Estados Unidos de América. En un mapa teñido de azul y rojo en todas sus latitudes. Como hace rato escribíamos, la moneda, perdón, el voto, está en el aire.

Lo que sí es que todas estas piezas del rompecabezas tienen algo en común, en términos de guerra infinita, sufrimiento sin límites y una disputa por la hegemonía que toma múltiples cauces. También hay otra cosa en común, transversal, y me apoyo en una pista que dio a conocer el historiador Ariel Umpierrez, sobre el libro 1 Samuel capítulo 15: el odio mesiánico de Netanyahu y su actitud genocida: “1 Samuel dijo a Saúl: El SEÑOR me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel; ahora pues, está atento a las palabras del SEÑOR. 2 Así dice el SEÑOR de los ejércitos: “Yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. 3 “Ve ahora, y ataca a Amalec, y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él; antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos” (cf. La Jornada, Netanyahu llama a aniquilar a hombres, mujeres y lactantes”, 30/10/2023).

(Profesor UAM)

alexpinosa@hotmail.com