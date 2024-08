Argentina, la construcción del espectáculo. Lo que no quieren que se vea

1. El tiempo como intensidad, así lo planteaba en una de sus dimensiones el historiador Sergio Bagú. Es lo que se vivió la última semana en la Argentina. Se publicaba en la prensa “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”. Esto en el contexto del asesinato de Susana Beatriz Montoya, viuda de Ricardo Fermín Albareda, subcomisario de la Policía de Córdoba que militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). La inserción en la policía de Ricardo Fermín Albareda logró alertar a compañeros para que no fueran secuestrados, pero cuando detectaron el papel social que desempeñaba dentro de las fuerzas policíacas no hubo piedad. Degradación, golpes, tortura, lo peor. Producto de este castigo despiadado su hija se suicidó.

Cuando leí esto me llevó al fondo, a una preocupación inmensa. Susana Beatriz Montoya, así era la escena, asesinada por un escuadrón de la muerte. Pero la indagación apunta a una situación trágica en el seno de una familia: las evidencias apuntan a que el hijo de Susana y Ricardo, Fernando Albareda, fue el autor del crimen, algo planificado desde diciembre (mes en el que asume Javier Milei la presidencia argentina), si se consideran como parte del escenario las denuncias de que era hostigado por grupos de derecha, por ejemplo, carteles con simbología nazi, balas y mensajes de muerte: “Te vamos a juntar con tu papito. Sos hijo de terrorista. Se te terminaron los amigos de la Policía”. Hasta donde apunta la investigación, incluso el conjunto de denuncias fue armado por el propio Fernando Albareda.

2. El expresidente Alberto Fernández es acusado por su ex mujer, Fabiola Yáñez, de violencia de género, de golpes y gritos sistemáticos. Hay fotos e intercambios de chats que apuntan en ese sentido. Alberto Fernández señala que las cosas no ocurrieron como se están presentando, y que está acumulando las pruebas para defenderse. Por lo pronto, en los medios hegemónicos y en las redes sociales está siendo crucificado, asociando su accionar individual con su perfil político. Por ello Fernández señala: “De ninguna manera voy a hacer que el gobierno aproveche esta denuncia en mi contra para ocultar los terribles problemas que tiene nuestro pueblo argentino”. Alberto Fernández en su renuncia al Partido Justicialista Nacional.

3. Pero estos espectáculos trágicos no deben desdibujar, aunque se intenta por todos los medios, los graves problemas por los que atraviesa Argentina: caída drástica del empleo, el industricidio, el incremento del hambre, aumentos desbocados en las tarifas que reducen la calidad de vida de amplios segmentos poblacionales, incluso de grupos sociales que hasta hace poco tiempo llegaban sin problemas a fin de mes. No olvidemos a los que “viven” en las calles de la hermosa ciudad de Buenos Aires, que como nunca antes encontraron la muerte por frío en el invierno argentino en las veredas urbanas. La anomia atraviesa Argentina.

Frente a la violencia de género real, no hay que disminuirla, que sufrió la ex mujer de Alberto Fernández, o el asesinato de Susana Beatriz Montoya en manos de su propio hijo, pongamos de relieve el atentado que vivió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner -01/09/2022-, en el que intentaron matarla (hecho aún no resuelto), y que puso en evidencia flujos de financiamiento a organizaciones de ultraderecha (Revolución Federal, por ejemplo) y manejos desaseados de la investigación perdiendo evidencia valiosa para aclarar el móvil (se borró sin querer, por un mal procedimiento, así se argumenta, el celular del gatillero). Aquí documentos ampliamente las musas de las que abrevó el gatillero (El Universal, 03/09/2022).

4. Este espectáculo llamativo, que llena los espacios de noticias en la nación sudamericana, intenta intencionalmente ocultar la visita de un grupo de parlamentarios de la Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, a genocidas que están en prisión por crímenes de lesa humanidad. El argumento se desdobla, por un lado, porque se trata de población senil, como si la condición de tener mayor edad desdibujara los crímenes que cometieron: asesinos, represores, incluso que robaron bebés de las mujeres detenidas. La cabeza más visible de estos viejitos es Alfredo Astiz, el infiltrado en la organización Madres de Plaza de Mayo, que marcó a varias madres que acabaron en los vuelos de la muerte, a la par de que se le culpa, y hay evidencias consistentes en ese sentido, del secuestro y desaparición de dos monjas francesas, así como de la desaparición de una adolescente sueca, aparte de en lo doméstico, practicar su deporte favorito de asesinar, torturar y secuestrar bebés. La edad no lo exime de su conducta criminal, ni a él ni a sus amigos del alma (y de crímenes). O, en la segunda dimensión, de que se trata de presos políticos, en consecuencia, están presos por pensar distinto, y de nuevo se soslaya que cometieron crímenes de lesa humanidad. Los excesos en la violencia los caracterizaron. No están presos por opinar distinto, sino por matones. El que opina en esta segunda ruta es un senador de la LLA, que señala expresamente: “Abrazo el indulto de Menem” (presidente de la Cámara de Diputados en Argentina). El nombre de este senador desmemoriado es Bartolomé Abdala. No es por la edad acumulada ni por pensar distinto que están presos: es por la acumulación de delitos que no prescriben que están en prisión.

Por la acción desquiciada de Albareda y la reprobable conducta de Alberto Fernández, ahora los críticos del gobierno de Milei son puestos en el mismo saco, como si todos fueran corruptos, violentos, casi el ¡ya ven como son esos argentinos del mal! (los argentinos de bien, como construcción, es parte de los argumentos recurrentes de Milei y de Mauricio Macri, ex presidente argentino). A la tierra arrasada la ocultan los medios hegemónicos y los destacamentos de bots, para resaltar notas de color (terribles, sí, desquiciadas), pero que ocultan cosas aún peores, los resquicios de lo inhumano.

(Profesor UAM)

alexpinosa@hotmail.com