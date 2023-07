They Cloned Tyrone: comedia cinéfila

A medio camino entre cintas como Get Out (Peele, 2017), Sorry to Bother You (Riley, 2018) e Invasion of the Body Snatchers (Kaufman, 1978), el debutante Juel Taylor (guionista de Creed II y la nada presumible Space Jam 2) estrenó finalmente su ópera prima, They Cloned Tyrone (USA, 2023), que tras dos años de haber finalizado rodaje, nunca encontró espacio en pantalla grande por lo que se fue directo a Netflix.

Pero esto no debe leerse como un demérito, la cinta es uno de los mejores estrenos recientes de Netflix, y aunque la plataforma no le ha dado todo el ruido que merece, el llamado “boca a boca” ha hecho lo suyo posicionándose dentro de lo más visto de la plataforma.

La acción sucede en un pueblo rascuacho llamado The Glen, Estados Unidos, en una época no determinada (hay celulares, pero no hay smartphones). Fontaine (John Boyega) es un narcomenudista que opera en el lugar. Siempre de mal semblante, Fontaine vive con su mamá quien se la pasa encerrada en su cuarto viendo telenovelas. Su hermano falleció hace algunos años, lo cual suponemos explica su eterno mal humor.

Un día, Fontaine acude con Charles (Jamie Foxx) para reclamarle por un dinero que le debe, pero al salir del lugar es baleado y muere. O tal vez no, porque, como si estuviéramos en el clásico Groundhog Day (Ramis, 1993), inmediatamente después de la balacera vemos a Fontaine despertar abruptamente e iniciar su día como si nada. ¿Acaso todo ha sido un mal sueño?

Fontaine va de nueva cuenta con Charles para reclamarle el dinero que le debe, pero este se queda helado: ayer mismo vio cómo lo acribillaban unos matones, y tiene testigos, una de las chicas que trabaja para él, llamada Yo-Yo (Teyonah Parris), confirma la versión de su proxeneta.

Así, este improbable grupo de amigos se da a la tarea de investigar qué está ocurriendo, lo cual los llevará a descubrir una conspiración inimaginable.

El guion, a cargo del propio director junto con Tony Rettenmaier, es consistentemente entretenido y pleno en imaginación. Director y guionista se divierten impregnando cada escena con uno o varios guiños al cine que les gusta, desde menciones a Hollow Man, Cabin in the Woods, Foxy Brown hasta -¡claro!- el cine de John Carpenter y Stanley Kubrick.

La broma llega a tal lado que no parece gratuita la presencia de Kiefer Sutherland, cuyo padre, Donald, es pieza clave en la versión de 1978 de Invasion of the Body Snatchers, a la que esta cinta le debe mucho.

Pero la clave que hace de esta una cinta sumamente divertida es justamente su trío de protagonistas. Jamie Foxx funge un tanto como el comic relief, Parris es la chica aguerrida que no se va a dejar manipular por los hombres, y Boyega interpreta con absoluta solvencia a un Fontaine estoico, sombrío y un tanto amargado. Los mejores momentos de la cinta se crean a partir de su buena química. Da gusto ver de regreso a Boyega luego de ser criminalmente desperdiciado en la saga Star Wars.

A pesar de las muchas referencias al cine que le gusta, Juel Taylor sabe entregar una cinta personal, original y divertida. Ya está sin duda en el radar de los cineastas a los que hay que seguir.

They Cloned Tyrone se puede ver en Netflix.