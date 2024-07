Faye: historia de una mujer difícil

Lo primero que queda claro en Faye (E.U., 2024) -el documental del realizador Laurent Bouzereau sobre una de las últimas figuras de la realeza de Hollywood, la ya legendaria Faye Dunaway- es lo complicado que resulta trabajar con ella.

Lo dice tal cual Annette Insdorf, su profesora en la universidad de Columbia. Lo afirma también, sin duda alguna, Bette Davis en el famoso programa de Johnny Carson: “Jamás volvería a trabajar con Faye Dunaway, y eso te lo puede decir cualquiera”.

También lo dicen los outakes que el propio Bouzereau muestra sin pudor alguno dentro del documental: una Faye Dunaway, en entrevista para este filme, quejándose de todo. “Este es el peor sillón del universo”, “Nada me gusta aquí”, “Quiero que me filmen en ángulo, no de frente”, dice una elegante pero exasperada Faye Dunaway quien tarda minutos arreglándose el pelo frente al espejo.

Faye no rehuye a la leyenda negra de una actriz tan admirada como temida, de la cual siempre se pensó que parte de su tremenda habilidad como actriz provenía de su temperamento, que rozaba la bipolaridad y la depresión. Su propio hijo se pregunta: “Si ella no hubiera tenido tanto dolor, ¿habría sido tan buena actriz?”.

Aclarado el punto, Bouzereau continúa. Claro que Faye Dunaway era una actriz complicada (por decir lo menos), pero era también una tremenda actriz. Su carrera inicia en el teatro, llega al Lincoln Center de la mano de Elia Kazan, debuta en Broadway y de ahí tiene un par de papeles en la televisión para luego llegar al cine con Hurry Sundown (1967), bajo la dirección de Otto Preminger.

Apenas en su tercer cinta, Faye Dunaway llega al papel que la consagrará, no solo como actriz portento sino como uno de los íconos indiscutibles del nuevo Hollywood, aquel que abandonó el oropel para empezar a tratar temas escabrosos e incómodos con actuaciones llenas de pasión y furia.

En Bonnie and Clyde (1967), Dunaway brilla con sensualidad eclipsando incluso al mismísimo Warren Beatty, pero la fascinación no se queda solo en la belleza de su rostro y espigada figura: la película inicia una nueva era para el cine norteamericano y Dunaway se convierte en un ícono de este Hollywood dispuesto a narrar historias mucho más oscuras, violentas, rudas, pero que se anclan con la realidad de una norteamérica en crisis moral.

Hablar pues de Faye Dunaway es hablar de la época más revolucionaria del cine nortemaricano: Chinatown (1974), Three Days Of The Condor (1975), Eyes of Laura Mars (1978), y por supuesto, Network (1976), donde interpreta a la desalmada y maquiavélica ejecutiva televisa Diana Christensen, papel que le da el Oscar y que provocaría una foto icónica que define al Hollywood de aquella época: Dunaway, tumbada en una silla de playa a lado de la alberca de un lujoso hotel, con el Oscar botado en la mesa y en el piso varios periódicos que reportan su triunfo en la noche anterior.

Desde el inicio del documental resulta obvio que está dirigido desde la admiración absoluta al personaje. Usualmente esto deriva en hagiografías, pero el director Laurent Bouzereau (y la misma Faye Dunaway, que aparece aquí en extensa entrevista) no dejan tema sin mencionar: desde la famosa enemistad que surgió con Roman Polanski en el rodaje de Chinatown, el romance que sostuvo con Marcello Mastroianni (entonces casado), o la polémica sobre la película que (según el vox populi) destruyó su carrera y de la cual la actriz no había querido hacer mención alguna hasta ahora: Mommie Dearest (1981).

El carácter agridulce del documental resulta al final su característica más loable. En este viaje por sus momentos más brillantes y los menos afortunados pasa también por la reflexión sobre lo brutalmente marginada que fue Dunaway, algo que no es común para las estrellas de Hollywood de su altura.

Afortunadamente, Faye no parece estar afectada por todas esas agresiones, ella sigue siendo esa actriz brillante, apasionada y muy complicada.

FAYE se puede ver en la plataforma MAX.