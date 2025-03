Oscars 2025: quien va a ganar y quién debería ganar

Esta sería la noche de Emilia Pérez, arrasando en la mayoría de sus trece nominaciones al Oscar, pero el escándalo de los tuits de Karla Sofía Gascón, las declaraciones xenófobas del director Jaques Audiard, y el enojo generalizado de toda latinoamérica unida, parece que sí encontraron eco en Hollywood.

Es muy probable que lo que veamos la noche del domingo 2 de marzo sea la gran debacle de Emilia Pérez.

Pero esta entrega del Oscar será muy sui géneris. Los Ángeles y Hollywood mismo aún no se recuperan de la doble tragedia: los terribles incendios que dejaron sin casa a decenas de personas y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Bajo ese panorama, ¿quién tenía cerebro para ir a ver las películas nominadas y hacer un voto razonado? Muy pocos. Hoy más que nunca las campañas rumbo al Oscar se hicieron valer. Si acaso por ello hay tantas categorías que aún son dudosas. Y qué bueno, porque ya teníamos muchos años donde la entrega estaba más que cantada.

Así pues, aquí mis predicciones (que más bien parece lista de buenos deseos) sobre lo que sucederá en la gran noche de Hollywood, un Hollywood que llega mermado en más de un sentido, pero al cual nada logró arrebatarle el gusto de ponerse un traje de diseñador y recorrer de nueva cuenta y con la frente en alto, la alfombra roja.

Mejor Actriz

Va a ganar: Demi Moore (The Substance)

Debería ganar: Demi Moore o Mikey Madison

Lo que Mikey Madison logra en Anora es absolutamente sorprendente. Su personaje es una soñadora, semiabandonada, explosiva, incapaz de recibir un no por respuesta, pero al final perseverante y encantadora. Es un papel que uno hubiese esperado sería para alguien con más experiencia y sin embargo, Madison, de apenas 25 años, con 10 largometrajes y un protagónico, lo resuelve de manera orgánica.

Pero luego está Demi. Su actuación es brutal, de un exceso calculado que pocas estrellas de su calibre se permitiría. Demi lo da absolutamente todo en su actuación, en ese monumento al exceso llamado The Substance.

¿A quién se debe premiar? ¿A la sorprendente (casi) desconocida o a la estrella que lleva toda una carrera siendo subestimada?

Mejor Actor

Va a ganar: Adrien Brody / Timothée Chalamet

Debería ganar: Sebastian Stan

Adrian Brody está muy bien en The Brutalist, pero ese registro ya se lo habíamos visto antes en The Pianist (con el que por cierto, ganó el Oscar). Chalamet hace un convincente Bob Dylan (¿por qué será que se le da natural hacer personajes petulantes e insufribles?), pero no deja de haber un factor ‘botarguesco’ en todo ello.

Mi reflejo natural sería decir que si ganas el premio del sindicato (el SAG) ganas el Oscar, pero al menos el año pasado eso no se cumplió con Lilly Gladstone (ganó el SAG pero no el Oscar). Así pues, la moneda está en el aire.

Pero en lo que a mi concierne, ni Timo ni Brody, el bueno debería ser Sebastian Stan, quien hace un espectacular Donald Trump en The Apprentice, papel que todo el mundo le recomendó que no lo hiciera y afortunadamente Sebastian no escuchó, fue por el 100% y entregó el papel de su vida.

Mejor Actriz de Reparto

Va a ganar: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Debería ganar: Cualquier otra

El Oscar más cantado de la noche. Zoe Saldaña ha ganado todo gracias a su estrategia de aislarse lo suficiente del escándalo de su compañera Karla Sofía Gascón. Su plan de escape fue más depurado que su propia actuación. Todo indica que tendrá un Oscar. ¿Merecido? Lo dejo a su criterio.

Mejor Actor de Reparto

Va a ganar: Kieran Culkin

Debería ganar: Jeremy Strong

Otro de los premios super cantados de la noche es el Oscar de Kieran Culkin, quien ha ganado todo y no hay razón alguna para suponer que no sucederá lo mismo con Kieran.

Empero, yo encuentro mucho más profundidad y trabajo actoral en lo que hace Jeremy Strong en The Apprentice. Kieran tiene a su favor que su actuación es orgánica: no es actuación pues, el hombre es así, y si lo dudan, vean Succession.

Mejor Guión Adaptado

Va a ganar y debería ganar: Conclave

Antes que otra cosa, Cónclave es un thriller político y como tal está muy bien escrito: la intriga, el suspenso y los giros de tuerca están a la orden del día.

Mejor Guión Original

Va a ganar: Anora

Debería ganar: The Substance

No dejo de reconocer lo bien armado (sobre todo en esa secuencia final, ¡belleza!) del guión de Anora, pero The Substance es casi una película muda cuyo aparente exceso no es gratuito ni sinónimo de flojera: todo está ahí por una razón. Ese guión es perfección.

Mejor Fotografía

Va a ganar: Ed Lachman (Maria)

Debería ganar: Jarin Blaschke (Nosferatu)

Otra categoría complicada. Ed Lachman (quien por cierto es la segunda vez consecutiva que lo nominan, y ambas por películas de Pablo Larrain) ganó el premio del sindicato, lo cual le da muchos puntos. Lol Crawley en The Brutalist es muy mencionado, ganó el Bafta y algunos festivales, por lo que no veo dónde está su impulso ganador más allá de subirse al tren que tiene la propia película.

Lo importante en todo caso es que Jarin Blashke (Nosferatu), merece el premio absolutamente. Y ni siquiera tengo que argumentar nada, solo vean la película.

Mejor Dirección

Va a ganar: Sean Baker

No me enojo si gana: Coralie Fargeat

Baker ganó el premio del sindicato a Mejor Director, por lo que su triunfo en los Oscars está casi cantado. Y qué bueno. Pero no me molestaría en absoluto si por algún milagro del destino Coralie Fargeat se lo llevara por su potente dirección en The Substance, sería más que merecido.

Ojo: en al menos los últimos cinco años, es casi regla que el que gane dirección gana Mejor Película.

Mejor Película Animada

Va a ganar: The Wild Robot o Flow

Debería de ganar: Flow o Memoirs of a Snail

The Wild Robot ganó el Annie (el Oscar de la animación) pero Flow también ganó en la categoría de Mejor Película Animada Extranjera. La moneda está un poco en el aire pero tengo la sensación de que Flow será demasiado sofisticada para el gusto de la Academia. Ojalá me equivoque.

Ahora que si alguna película tiene todo para ganarle a Flow es Memoirs of a Snail, pero si Flow es sofisticada para el ánimo de los académicos, Memoirs resultaría aún más problemática. Lo más seguro es que la academia se decante por el sentimentalismo buena ondita de The Wild Robot.

Mejor Película Extranjera

Va a Ganar: I’m Still Here

Debería ganar: Flow

La película de Walter Salles ha sido celebrada por la crítica y por sus pares de la talla de Scorsese y Cuarón. Pero Flow no solo es una animación hermosa sino que rompe con muchos de los convencionalismos del género. Yo veo más méritos en Flow, pero ¿cuando se ha tratado de méritos los Oscars?

Mejor Película

Va a ganar: Anora

Debería Ganar: Anora

Casi que por azar del destino, lo que en un inicio parecía que sería la noche de Emilia Pérez, es muy probable que se convierta en la noche de Anora. De tener 13 nominaciones al Oscar, Emilia solo tiene aseguradas 2, a lo mucho tres.

El escándalo de los tuits de Karla Sofía Gascón se convirtió en la bomba que muy probablemente alejó a los votantes de la Academia. Ante ese panorama, sólo hay dos películas que se salvan: Cónclave y Anora. Hasta hace unas semanas Anora era la favorita, pero con el triunfo de Cónclave en los SAG Awards, la cosa está demasiado pareja.

Pero el as sobre la manga es el siguiente: quien gana el Oscar a Mejor Director usualmente se lleva mejor película, y quien gana el premio del sindicato de directores, usualmente se lleva el Oscar. Si Sean Baker logra el Oscar a Mejor Dirección, la probabilidad estará a favor de Anora, quien haría historia al ser de las pocas cintas que gana Cannes y el premio grande de la Academia.