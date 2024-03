Oscars 2024: quién va a ganar y quién debería ganar

Ya lo sabemos, cada año lo decimos, pero a veces no queda claro: el Oscar no es un termómetro de calidad. O dicho de otra forma, la Academia ha premiado una buena cantidad de bazofias y ha dejado fuera a auténticas obras maestras del cine. El Oscar, como instrumento que mide la calidad de una cinta, deja muchísimo que desear.

Lo que es interesante del Oscar (y por lo cual hay que verlo), es que funciona mucho mejor como un termómetro que del status cultural en los Estados Unidos, y concretamente en Hollywood.

En lo que llega la ceremonia (próximo 10 de marzo), estas son mis predicciones sobre quién va a ganar y quién merecería ganar en las categorías más populares.

Mejor Actriz

Va a ganar: Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Debería ganar:Lilly Gladstone (Killers of the Flower Moon) o Emma Stone (Poor Things)

El sindicato de actores se decidió por Lilly Gladstone como ganadora del SAG. Fue una decisión justa porque su actuación es de lo mejor de Killers of the Flower Moon (miren que plantarse frente a DiCaprio y DeNiro y hacerlo con tal temple no es fácil). Además, premiar a Gladstone es en cierta forma reconocer a las comunidades originarias: ella sería la primera ganadora de una estatuilla por Mejor Actriz que pertenece a dicha comunidad.

Pero también tenemos a Emma Stone, quien en Poor Things da la actuación de su vida. Así que si gana una u otra, no nos enojamos.

Mejor Actor

Va a ganar: Cillian Murphy (Oppenheimer)

Debería ganar:Paul Giamatti (The Holdovers) y/o Kôji Yakusho (Perfect Days)

Cillian viene surfeando la enorme ola de Oppenheimer con total gracia. Ha ganado básicamente todos los premios a los que ha sido nominado, incluyendo el que importa: el del sindicato de actores. Esto básicamente le da el Oscar. A menos que suceda algo muy sorpresivo, la estatuilla será de él.

Pero si existiera la justicia, ése Oscar debería ser para Paul Giamatti. Su trabajo en The Holdovers es impresionante, una actuación para la historia y para la memoria. Además se lo deben, Giamatti es un gran actor al que la Academia lo ha ninguneado ya varias veces. Ojalá se recapacite y se haga justicia.

Pero incluso lo de Giamatti es nada si lo comparamos frente a lo que hace Kôji Yakusho en Perfect Days: una actuación absolutamente maravillosa, conmovedora, llena de capas y momentos brillantes. Si existiera justicia en el mundo, este Oscar sería para Kôji

Mejor Actriz de Reparto

Va a ganar y debería ganar: Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Esto está cansadísimo pero además es justo, lo que logra transmitir en Da’Vine enThe Holdoverses apabullante y conmovedor. De los pocos Oscars que le van a dar a The Holdovers (por supuesto merecería muchos más).

Mejor Actor de Reparto

Va a ganar: Robert Downey Jr (Oppenheimer)

Debería ganar: el que sea, menos Robert Downey Jr.

Es un hecho que va a ganar Downey Jr (también ganó el premio del sindicato, el SAG) pero ¿realmente es tan grandiosa su actuación en Oppenheimer? Yo opino que no. Su premio parece un reconocimiento a que, luego de ganar mucho dinero durante 10 años en Marvel, al fin decidió regresar a actuar de verdad. ¿Felicidades?

Mejor Guión Original

Va a ganar:Anatomy of a Fall

Debería ganar: Cualquiera menos Maestro

Todo indica que Anatomy of a Fall ya tiene el Oscar seguro. En todo caso, esta categoría es una auténtica batalla campal por el gran nivel de los competidores. Todos son brillantes, excepto Maestro.

Mejor Guión Adaptado

Va a ganar: Oppenheimer

Debería ganar:Poor Things

Esta categoría es un desastre: Barbie no es una película que parta de un guión adaptado, todo es original excepto el concepto del personaje. The Zone of Interest de hecho es una adaptación muy libre de la novela homónima, lo cual técnicamente no la convierte en una buena adaptación. El caballo negro podría ser American Fiction o Poor Things, pero todo indica que la ola imparable de Oppenheimer les pasará encima.

Mejor Fotografía

Va a ganar: Hoyte van Hoytema (Oppenheimer)

Debería ganar: Edward Lachman

Otra categoría complicadísima, todos hacen un trabajo extraordinario, incluso Matthew Libatique sorprende en Maestro (una de los pocos aspectos de la película que son realmente notables). Mi apuesta es que el sindicato se irá por Oppenheimer, pero personalmente creo que el trabajo de Lachman en El Conde es de genios: el fotógrafo experimentó con lentes, con diferentes cámaras, se las ingenió para las escenas de vuelo, etc. Un auténtico maestro, denle su Oscar ya.

Mejor Dirección

Va a ganar: Christopher Nolan

Debería de ganar: Martin Scorsese

Nolan tiene el premio del sindicato de directores, muy difícilmente perdería este premio. Lo cierto es que Scorsese lo merece más así sea por demostrar que a los 80 y pico de años sigue en plena forma como director. Además, la Academia debería de aprovechar este momento para reconocer a un director extraordinario por una de sus mejores películas. Y es que miren que Los Infiltrados no es para nada de sus mejores filmes.

Mejor Película Animada

Va a ganar: Spider-Man Across The Spider-verse

Debería de ganar: El Niño y la Garza

La animación es el terreno natural para el género de superhéroes, es el espacio donde el género aún promete sorprender, y eso sin duda hace Across de Spider-verse. Mi problema es que la película está trunca: nos deben el tercer episodio. Sin duda el ganador debería ser Miyazaki, quien indudablemente lo merece por un trabajo tan íntimo y espectacular.

Mejor Película Extranjera

Va a Ganar: The Zone of Interest

Debería Ganar: Perfect Days

Una batalla campal entre al menos tres de las nominadas: La Sociedad de la Nieve, The Zone of Interest y Perfect Days. Las tres están en las antípodas respecto a las otras: el cine casi hollywoodense de desastres que no obstante pone a las víctimas al centro del relato, una cinta que nos hace horroriza ante la banalidad de la maldad y una que literalmente es un poema.

Todo indica que ganará The Zone of Interest y eso está muy bien, pero yo creo que hay mucho más cine en la elegante, conmovedora, y hermosa historia que se cuenta en Perfect Days.

Mejor Película

Va a ganar: Oppenheimer

Debería Ganar:Perfect Days

El ganador está más que cantado, se ha llevado todo y solo le falta el Oscar. Solo un milagro -o una mala sorpresa- evitaría que Oppenheimer se coronara como la Mejor Película. Hasta hace unas semanas mi voto aquí era para Scorsese, pero después de ver Perfect Days admito que Wim Wenders la saca del parque. La que probablemente sea la película más barata de todas, es también la más profunda, la mejor fotografiada, ¡la mejor actuada por dios! Una cinta destinada a volverse un clásico. Jamás la olvidaremos.