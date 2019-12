Las 19 del 2019

Como es costumbre, va este ejercicio sobre las películas que considero representan al mejor cine de 2019. Y como en toda lista, ni están todas las que son, ni son todas las que están.

“You’re a caterpillar, we’re a cocoon, maybe together we make a butterfly”

19.- Teen Spirit - Dir: Max Minghella

Iniciamos con un gusto culposo. Ahora que MTV no hace ya nada relacionado con la música, es refrescante una película musical que nos recuerde a los mejores momentos del legendario canal. Teen Spirit funciona por dos razones: la hilarante actuación del croata Zlatko Buric y el compromiso y belleza de Elle Fanning. Lo siento, soy fan.

“The very people who runs science is the people who believes the world is flat”

18.- Radioactive - Dir: Marjane Satrapi

El quinto largometraje de Marjane Satrapi podría pasar como una biopic más, pero la autora de Persépolis (2007) entiende que hablar de Marie Curie es hablar de feminismo, del poder del átomo y de las consecuencias de sus descubrimientos. Luego de la muerte de su esposo, Curie fue condenada socialmente por sostener relaciones con otro hombre. Así, este relato se vuelve pertinente no sólo por el tamiz feminista sino también por la condena al puritanismo rampante de aquella época… que se parece mucho al de esta época.

“What happens at 72?”

17.- Midsommar - Dir: Ari Aster

Abrazar el delirio. Midsommar no es la típica película de terror. Antes que asustarte, Ari Aster busca contagiar la sensación de desasosiego, desesperación y dolor de la protagonista, Dani (Florence Pugh). Poco a poco Midsommar se convierte en un festival de horrores, depravación, tensión e incertidumbre. Aster posee un entendimiento clínico del cine de terror, siendo capaz no solo de elevar el suspenso a plena luz del sol, sino que también es un maestro en elaborar estas trampas cinematográficas, creadas tanto para sus personajes como para nosotros mismos.

“She's mine, and I'm hers.”

16.- High Life - Dir: Claire Denis

A sus 73 años de edad, la cineasta Claire Denis aún provoca un efecto termita en aquellos que ven su obra: es imposible no hablar de sus películas por días. Maestra de las atmósferas, Denis es una directora que no duda en llevar a su público por los lugares más oscuros de la psique y el devenir humano. Es el caso de High Life, una elaborada metáfora sobre el hombre, el sexo y la frustración de la vida hiperconectada. Y por cierto, ¿quién dijo que Robert Pattinson no es un buen actor?

“They look exactly like us. They think like us…. They won't stop until they kill us...“

15.- US - Dir: Jordan Peele

Tema recurrente del cine de 2019, el de la sociedad dividida en dos: los ricos y los pobres, los de arriba y los de abajo. Sin la misma contundencia de Get Out! (2017), pero con grandes atmósferas y otra actuación digna de Oscar para Lupita Nyong’o, US es un juego de significados ocultos y preguntas sin respuesta, siendo la siguiente, la más inquietante de todas: ¿acaso Jordan Peele es un maestro del horror o simple y sencillamente nos está tomando el pelo?

“We didn't go to parties because we wanted to focus on school and get into good colleges.”

14.- Booksmart - Dir: Olivia Wilde

La ópera prima de la también actriz Olivia Wilde remite inevitablemente a Superbad (2007), pero ni a Wilde ni a sus guionistas les interesa hacer un simple remake con los géneros intercambiados. Si bien Booksmart, como Superbad, son comedias adolescentes, guarras y desmadrozas, la cinta de Olivia Wilde da un paso más: es una comedia feminista pero nunca regañona, guarra pero no vulgar ni sexista, desmadrosa pero emotiva, tierna incluso, pero jamás cursi.

“Me gustaría contarles lo que me llevó a hacer este trabajo durante años”

13.- Varda par Agnès - Dir: Agnès Varda

Pocos artistas tienen la oportunidad de irse así: lúcidos, felices, rodeados de su público y sin dejar de gozar cada minuto. Así es como se despidió Agnès Varda de todos nosotros, haciendo lo que mejor sabía hacer: cine. Esto no es una despedida común, Varda se va no sin antes hacer un recuento de su obra, de darnos lecciones de cine, y tal vez lo más importante, lecciones de vida.

“You don't look, you see. You don't hear, you listen. You taste the top of your mouth. Your nose is filled with fumes and death. But the veneer of civilization has dropped away”

12.- They Shall Not Grow Old - Dir: Peter Jackson.

Armada a partir de los relatos de su abuelo, quien estuvo en el frente de batalla, They Should not Grow Old es un testimonio dolorosísimo en voz de quienes estuvieron en el infierno de la batalla y las trincheras de la Primera Guerra Mundial. La gran revelación es saber que aquellos adolescentes que iban al frente no se lo pensaron mucho: creían que el uniforme les serviría para ligar chicas y evidentemente no sabían que era una guerra.

“We're lighter, we're faster, and if that don't work, we're nastier”

11.- Ford V Ferrari - Dir: James Mangold

A medio camino entre la biopic y el relato de la guerra entre dos compañías, Mangold logra armar un filme preciso en los tiempos, exacto en las actuaciones (el rapport entre Damon y Bale está muy bien logrado), vertiginoso en las escenas de carreras (la última hora literal te mantiene al filo del asiento) y que termina por agradar a toda la audiencia.

“Las noches que coinciden con varios dolores, creo en Dios y le rezo. Los días en que solo sufro un tipo de dolor, soy ateo.”

10.- Dolor y Gloria - Dir: Pedro Almodóvar

Dolor y Gloria (2019) es una cinta que sin duda está dentro del canon del autor manchego, que conserva los temas, las obsesiones, la identidad y los traumas clásicos de su ya larga obra, pero que ahora se nos muestran en una cinta sobria, elegante, sutil, madura y absolutamente personal, donde cine y vida se mezclan. Es, sin duda, una de sus mejores películas.

“Todo lo está manejando la oficina, no te preocupes”

9.- Mano de Obra - Dir: David Zonana

Con una narrativa sumamente eficaz, un guión al que no le sobra una coma y un soberbio manejo de los espacios, Zonana narra una historia de apropiación social como única alternativa ante la imposibilidad de la movilidad social. Inmerso en la zeitgeist del momento, la cinta de Zonana tiene varios vasos comunicantes con Parasite (Gisaengchung, Bong Joon Ho, 2019), no sólo en la idea de la invasión a una casa, sino en la convicción de no hacer juicios morales. Esto no es una película de buenos o malos, es una película sobre un sistema que no funciona.

“No tienes que imaginar que la naranja está ahí, más bien tienes que olvidar que la naranja no está ahí”

8.- Beoning (Burning) - Dir: Lee Chang-dong

Burning es un juego inmersivo de ambigüedades, incertidumbre y ausencias donde, llegado el momento, dudamos de todo, incluso de lo que Lee Chang-dong proyecta en pantalla. Un mecanismo de espejos donde lo que es no se ve y lo que se ve puede no serlo. Lee Chang-dong crea atmósferas con una facilidad apabullante usando elementos mínimos. Poco a poco este relato de piezas faltantes, de cosas que no se dicen, de atardeceres, silencios y ambigüedades, nos tiene, para nuestra sorpresa, al borde del asiento.

“¿Me podría dar un abrazo?”

7.- Familia de Media Noche - Dir: Luke Lorentzen

A veces se tiene la fortuna de tener frente a ti una historia extraordinaria que lo único que pide es que prendas la cámara y no pierdas atención. Es lo que le pasó a Luke Lorentezen: en un viaje a la CDMX se topó con los Ochoa, familia que se dedica a manejar, a toda velocidad, una ambulancia de servicio privado por las noches sangrientas de la CDMX. El triunfo es doble, el documental no sólo describe un problema gravísimo de salud pública (y la corrupción de un gobierno cómplice que sigue sin hacer nada), y por otro lado es el relato extraordinario de una familia que subsiste casi de caridad pero que no por ello deja de hacer su trabajo con profesionalismo, humanidad y hasta cariño.

“Cuando me estás observando, ¿a quién crees que estoy observando?”

6.- Portrait de la jeune fille en feu (Portrait of a Lady on Fire) - Dir: Céline Sciamma

La película más romántica del año. En la Francia del Siglo XVIII, una joven pintora llamada Marianne (Noémie Merlant) recibe el encargo de hacer un retrato de Héloïse (Adèle Haenel) pero con una condición: ella no debe saber que se le está haciendo la pintura. La exploración furtiva de Marianne hacia Héloïse es la metáfora perfecta del amor. La pintora deberá descifrar el rompecabezas de su rostro, el laberinto de sus manos entrelazadas, todo para que de noche la plasmarla en el lienzo. Qué forma tan sutil, tan elegante, de hablar sobre el amor.

“When you bring me out, can you introduce me as Joker?”

5.- Joker - Dir: Todd Phillips

Marvel nos trató de convencer en los últimos diez años que no había otra forma de hacer cine de superhéroes que la suya. De la nada, sin esperarlo, Todd Phillips junto con Joaquin Phoenix (y con Scorsese tras bambalinas) le enseñaron al mundo que Marvel no tiene la verdad absoluta, que hay otras formas, que las ciudades se destruyen no sólo con rayos cósmicos sino con corrupción y anarquía. DC eleva de nueva cuenta el estándar del cine basado en cómics. Your move, Marvel.

“La diferencia entre una película y los recuerdos, es que la película siempre es una mentira”

4.- Di qiu zui hou de ye wan (Long Day Journey Into The Night) - Dir: Gan Bi

Una de las grandes experiencias cinematográficas de la década. Con total virtuosismo, el director Gan Bi nos sumerge en un sueño fundido en imágenes imposibles (un plano secuencia en 3D de una hora de duración), oníricas, pero sobre todo falsas. Porque el cine es eso: falsedad, magia, truco, engaño. Gan Bi es un gran timador y su cinta será, indudablemente, referente futuro para nuevos cineastas, nuevas cintas y nuevos sueños.

“- Hey! You're a good friend, Cliff.

- I try.”

3.- Once Upon a Time in Hollywood - Dir: Quentin Tarantino

“La única cura para el cine es más cine”. La cita es de Scorsese, pero aplica a Quentin Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood, es una extraordinaria sobredosis de cine y definitivamente una de sus mejores películas. Tarantino no duda en tratar con saña a los asesinos de Sharon Tate, por ello le han llovido las críticas usuales. Hay que ver más allá del juego lúdico para comprender el objetivo superior de Tarantino: recordar, con nostalgia, un Hollywood que aún no perdía la inocencia.

“They are nice because they are rich”

2.- Gisaengchung (Parasite) - Dir: Bong Joon-Ho

Parasite o el poder de la metáfora. En un primer vistazo, la ganadora de la Palma de Oro en Cannes 2019 parece una disfrutable pero sencilla comedia costumbrista sobre una familia Coreana sumida en la pobreza y la inacción, pero luego, inadvertidamente, pasar de la comedia, al suspenso, al thriller, al terror, para terminar en un doloroso estudio sobre las relaciones entre ricos y pobres. Férreo defensor del cine de género, Bong Joon-Ho se ha convertido ya en uno de los directores más importantes de la década y seguro uno de los más influyentes en los años por venir.

“It is what it is”

1.- The Irishman - Dir: Martin Scorsese

The Irishman es la película más honesta, libre, apasionada y nostálgica de Scorsese. Una obra mayor. Se trata de un minucioso estudio de personaje que además sirve como pretexto no sólo para que Scorsese despliegue lo mejor de su cine, sino para ver juntos -muy probablemente por última vez- a los más grandes capos de la actuación en Hollywood: Joe Pesci, Harvey Keitel, Al Pacino y un Robert De Niro que demuestra, una vez más, por qué es una leyenda viviente. Se trata del legado de todos estos hombres que por años nos enseñaron qué es el

CINE, así, con letras mayúsculas.

@elsalonrojo