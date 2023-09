El Color de la Habitación: un inevitable adiós

El Color de la Habitación (México, 2023), quinto cortometraje del director mexicano Iván Lowenberg (obra mayor su largometraje La Castración, 2012) inicia con la pantalla a negros mientras escuchamos la conversación de dos personas: Aurora (Martha Claudia Moreno) y su hijo -ya maduro- Ramiro (Alejandro Reyes). Se trata de una charla informal de sobremesa sobre la música que les gusta. A Ramiro le gusta la música de Michael Jackson mientras que su madre le confiesa que ya está harta de las de Arjona y también prefiere a Jackson.

Ramiro (así como el propio actor que lo interpreta) padecen autismo. Le obsesiona la música e incluso practica tocando el teclado electrónico en su cuarto. Al siguiente corte nos enteramos que Ramiro se quedará en casa de una amiga de Aurora, Elsa (la siempre genial Teresa Sánchez), quien con mirada triste y ojos casi llorosos les abre la puerta de su hogar para instalar a Ramiro en una de las recámaras.

“¿Te gusta tu cuarto, Ramiro?”, pregunta Elsa, a lo que Ramiro contesta con la inevitable honestidad que le obliga su padecimiento: “No”.

En el fondo, Ramiro y nosotros, el público, intuimos que esto no es temporal, ¿por qué ya no puede Ramiro vivir con su mamá?, ¿por qué las miradas tristes de todos?, ¿por qué los silencios y las caras largas?

Las respuestas vendrán poco a poco, aunque no sin muchos diálogos, pero sí con muchas miradas tristes y rostros preocupados. Lowenberg (quien también escribe el guion) no se preocupa tanto por las palabras como sí por los silencios que comunican esta historia.

El cineasta no rehúye a la tristeza, pero tampoco se instala en el melodrama facilón, de hecho no necesita palabras, todo son imágenes, espacios, un soberbio uso del encuadre (esos espejos que meten a cuadro a personajes que parecen fuera de él) y las actuaciones de sus protagonistas: la siempre sensible Martha Claudia Moreno y una Teresa Sánchez que a cada nuevo papel demuestra un rango al parecer infinito.

Estamos pues ante una breve cinta que no es sino una larga y dolorosa despedida, narrada con mínimos recursos, pero efectiva en transmitir el dolor de un inevitable adiós.

El Color de la Habitación se puede ver en el festival Short Shorts México 2023 y estará presente en el FICM de Morelia 2023