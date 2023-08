Doqumenta 2023: tres recomendaciones

Por: Alejandro Alemán

Por quinto año consecutivo, el Festival Internacional de Cine y Narrativas de No Ficción, DOQUMENTA, se erige como una de las opciones más interesantes para ver cine documental en México. Año con año, en la ciudad de Querétaro, el festival presenta una curaduría de documentales que siempre resulta en un resumen de lo más cautivador, sugerente y atractivo que hay en el género documental en ese momento.

Es un festival que además no apuesta al gigantismo, su duración y la cantidad de películas proyectadas por día lo hace muy fácil de seguir tanto para los habitantes de la ciudad de Querétaro como para los no pocos que en estas fechas visitan el estado so pretexto de acudir al festival y ver buen cine.

Con ese motivo, aquí van tres opciones que son imperdibles en este DOQUMENTA 2023.

Lynch/Oz - Dir: Alexandre O. Philippe

La obra documental de Alexandre O. Philippe descansa en un solo tema: el cine. Lo suyo es hacer documentales que hablen del cine que a él le gusta, y lo hace bien. Muy bien.

Desde un cautivador estudio a la mítica escena de la ducha en Psycho y cómo esta cambió el cine para siempre (78/52, 2017) hasta la fascinante crónica de la filmación de El Exorcista (Leap of Faith William Friedkin on The Exorcist, 2019), pasando incluso por el análisis sobre el reclamo casi infantil hacia George Lucas por parte de los acérrimos fans de Star Wars enojados porque Georgie echó a perder la trilogía original con las famosas secuelas (The People VS George Lucas, 2010). No hay tema que le sea elusivo a este director cinéfilo.

Esta vez el motivo de análisis son dos: por un lado, la obra de David Lynch, y por el otro aquella opus magna del cine norteamericano llamada El Mago de Oz (1939). O. Philippe parte de la idea de que Oz es una de las grandes influencias presentes no solo en el cine de Lynch sino en mucho del cine norteamericano. El documental se presenta como una serie de ensayos que versan sobre esta teoría, narrados siempre en voz en off por un grupo de cineastas e historiadores (Amy Nicholson, Rodney Ascher, John Waters, Karyn Kusama, Justin Benson, Aaron Moorhead y David Lowery) y dividido en seis capítulos.

El viaje es fascinante, los vasos comunicantes entre la obra de Lynch (y la de muchos autores, incluyendo a los ensayistas) se abren cual caja de pandora. Habría quien diga que el ejercicio es futil y que si nos ponemos necios hasta Volver Al Futuro tiene algo de Oz (cosa que de hecho se anota el documental), pero en todo caso lo mágico, lo fascinante no son las conclusiones sino el viaje cinéfilo y las anotaciones que cada uno de los directores hace sobre el cine mismo.

Fascinante, Oz/Lynch es un documental difícil de encontrar en México (incluso en plataformas legales o ilegales) por lo que resulta en un absoluto privilegio poder verlo en Doqumenta y además en pantalla grande. Imperdible.

La Memoria Infinita - Dir. Maite Alberdi

En Amour (2012), Michael Haneke nos presentaba a un matrimonio entre dos personas mayores, cultas, que llevaban mucho tiempo casadas y cuyo amor no parecía haberse difuminado con tantos años juntos. Después, con la clásica parquedad del director austriaco, Haneke muestra como la enfermedad entra a ese matrimonio, cual ladrón en la noche, transformando la dinámica de ambos por completo, haciéndola de ella, otrora una mujer exitosa e independiente, convertida ahora en una eterna enferma, postrada en una silla de ruedas dentro de su misma casa mientras que su marido (Jean-Louis Trintignant) se convertía en un abnegado enfermero.

En La Memoria Infinita (2023), la documentalista chilena Maite Alberdi nos presenta básicamente el mismo escenario, pero en una escena del mundo real. Paulina Urrutia y Augusto Góngora son lo que podría llamarse una power couple: él reportero y periodista que le tocó narrar los horrores de la dictadura chilena y que sus trabajos (entrevistas y libros publicados) son básicamente la memoria de un país que no debe olvidar nunca el horror del régimen militar.

Ella es una guapa y exitosa actriz, en su momento funcionaria de la secretaría de cultura. Ambos se conocen, se juntan, construyen una casa que se convierte en su hogar. Todo lo anterior se muestra indirectamente en forma de flashbacks, recuerdos registrados en algunos videos caseros de hace al menos un par de décadas.

De lo que si somos testigos es del amanecer de ambos: Pauli ayuda a Augusto a despertar, explicándole dónde está, quién es él, quien es ella, dónde están sus hijos y sus amigos. Augusto asienta con la cabeza, sonríe incluso, le dice a Pauli que la quiere, pero hay algo en su rostro que parece vacío, dubitativo, frágil. El público no tarda en adivinar y por ello la película tampoco lo menciona, aunque es un hecho: Augusto sufre de Alzheimer.

En sus anteriores cintas, Alberdi ha mostrado un interés por mostrar la vida en la vejez. En La Once (2014), la cineasta sigue a un par de mejores amigas que se conocen desde la escuela y que durante sesenta años se siguen reuniendo una vez al mes para platicar. Lo mismo ocurre en su cinta más celebrada (y nominada al Oscar) El Agente Topo (2020), donde un anciano (Sergio Chamy) se infiltra en un asilo para corroborar si uno de los cuidadores maltrata a otra anciana.

Pero La Memoria Infinita es diferente: no hay voces en off, no hay cabezas parlantes, no hay un cierre o un inicio. Solo hay dos personajes, Maite y Augusto, quienes nunca voltean a cuadro para explicar nada. La cámara se postra como un testigo invisible de lo que pasa en este hogar en secuencias que sólo se interrumpen por los fragmentos de noticieros, entrevistas y videos caseros que muestran la vida anterior de Pauli y Augusto, antes de la enfermedad.

La película nos hace testigos del enorme esfuerzo de Pauli por cuidar a su marido, ayudarlo en sus episodios de ira, de desmemoria, de falta de raciocinio. Si el hombre es la suma de sus recuerdos, ¿qué pasa cuando este pierde los suyos?

La cineasta Maite Alberdi hace patente una vez más su increíble habilidad para ocultar la cámara y ocultarse tras de ella, logrando que la distancia entre los personajes y nosotros, el público, sea mínima.

La cinta levanta muchas dudas sobre la condición real de esta pareja, Pauli, que parece una abnegada esposa, en algún momento confiesa que le gustaría morir, mientras que su esposo le dice lo contrario para luego en otra escena cambiar los papeles. No hay duda del amor de Pauli por su marido, pero el hastío parece esconderse en las constantes preguntas a su marido.

La Memoria Infinita es una documental que te destroza, no solo por el drama de estos personajes sino por dejar en claro la importancia y la fragilidad de la memoria. La enfermedad puede destruirnos los recuerdos sin darnos casi cuenta. Lo mismo pasa con las naciones, cuya desmemoria las pone a merced de las tiranías. Ambas son las lecciones de este estupendo y doloroso documental.

La Montaña - Dir: Diego Enrique Osorno

En plena pandemia, una asamblea de colectivos invita a una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para una gira por Europa. Los zapatistas mandan al Escuadrón 421 (cuatro mujeres, dos hombres y una persona no binaria) quienes con una tripulación extranjera viajan en La Montaña, un barco supuestamente más viejo que el Titanic, con capacidad de navegar con el impulso del viento de un motor, según sea necesario, y con el equipo tecnológico suficiente para no perderse en el atlántico en su viaje desde Chiapas hasta Europa.

Diego Enrique Osorno dirige este documental que no es sino la crónica de este viaje, narrada por los propios viajeros, pero también es una reflexión y especie de corte de caja sobre la situación actual del Ejército Zapatista. A cuadro, los miembros del Escuadrón 421 narra sus experiencias desde los días de la declaración de guerra al mal gobierno (primero de enero de 1994) hasta nuestros días.

Con imágenes soberbias de la cámara a cargo de María Secco, el documental recoge los testimonios de resistencia de estos zapatistas que han aprendido a vivir en rebeldía, en el autogobierno y la autosuficiencia. También exponen una ideología donde culpan al progreso y la tecnología (esos satánicos teléfonos celulares que nos secan el cerebro) por la mala condición del planeta. Y es aquí donde (tal vez sin buscarlo) el documental también expone esas contradicciones.

En todo caso son la estructura del documental, las hermosas imágenes de la cinefotógrafa María Secco las que hacen de este documental una parada obligatoria en esta edición 2023 de Doqumenta.