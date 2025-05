Nota: escribí “Cruz Azul” el martes temprano, poco antes de los crímenes de la colonia Moderna. Dudé en difundirlo, pues su tono parece poco adecuado en estos momentos en que no es el azul, precisamente, el que predomina. Lo conservo porque la informalidad es una clave de muchas cosas que nos pasan. Y no se trata de satanizarla. Se trata de formalizarla: empleos registrados que paguen impuestos y reciban beneficios en seguridad, salud, vivienda, vialidad, transporte, educación… Tarea de gigantes. Tarea de todo un país. ¿Colonia Moderna? ¿Moderna? Todo crimen es un regreso a la prehistoria.

Cruz Azul

––¡Y no me critiquen a mi Cruz Azul porque es la mejor metáfora de México! Ni Octavio Paz podría haber encontrado una más exacta.

––Ni Carlos Fuentes ­–me comedí–. ¿Pero por qué lo dices y desde cuándo le vas al Cruz Azul?

Mi colega me miró a los ojos; estaba muy serio:

––México es el subcampeonísimo perfecto. O el semifinalísimo. O el cuartosdefinalísimo. Siempre somos el país que hubiéramos podido ser.

––Ah… Y…

––Nos prometieron el campeonato y nos quedamos en la orillita: vamos a administrar la abundancia, ya estamos a un paso del primer mundo, ahora sí viene el cambio, será el sexenio del empleo, con estas reformas modernizaremos a México, es hora de la…

––¡No sigas! ¡No sigas! ¡Me estás deprimiendo! Y no me has dicho si ahora le vas al Cruz…

––¿Le “voy”? ¿Por qué decimos “le voy” si con el futbol mexicano no vamos a ningún lado?

––Bueno, es que…

––¡Y ahora el mismo equipo domina todo! ¡El mismo siempre! ¡Un país es grande mientras más opciones tiene! Es muy mal signo un tetracampeonato, ¿no te das cuenta? Y ya que te hablé de empleo acabo de leer una nota en La Jornada…

––En La Jornada…

––En La Jornada, sí; es de la periodista… a ver… hasta hice unos apuntes a partir de los datos que aporta… Déjame encontrarla…

Mi colega en trance de frustración cruzazulina me leyó lo siguiente, obra de su “inspirado numen” (como se decía en el siglo xix):

“Tenemos el asunto de la economía informal, que en un país como México se acerca al 25 %. Según el Banco Mundial, el 61 % de los empleos en el planeta son informales y se concentran sobre todo en países de bajo desarrollo económico. En México, 6 de cada 10 trabajadores se mueven, sí, en la economía informal, y 1 de cada 4 añade a su empleo formal un trabajo informal y sólo así ‘llega a fin de mes’.

“La informalidad tiende a la precariedad; la precariedad facilita la ilegalidad. México ha padecido el reclutamiento de jóvenes por parte del ‘crimen organizado’. Durante el sexenio 2018-2024 la informalidad creció un 14.9 %, mientras que en el sexenio 2006-2012 lo hizo un 9.51 % y en el 2012-2018 creció un 6.45 %. México, entonces, ha caminado hacia la informalidad, en parte por eventos como la crisis económica mundial de 2008 (que provocó la pérdida de 700 mil empleos formales) y la pandemia de 2019-2022 (que nos costó 1.1 millones de empleos), en parte por problemas estructurales no resueltos, como la impotencia de los gobiernos a la hora de brindarles una educación sólida y consistente a toda la niñez y a toda la juventud (datos en Clara Zepeda. ‘La economía informal creció 14.7 % durante el sexenio pasado. / Llegó a 5.9 billones [de pesos]’, en La Jornada. Economía, lunes 10 de marzo de 2025, p. 25, consulta en línea del 12 de mayo de 2025).

“La disparidad –anota Clara Zepeda– ‘entre la oferta y la demanda de empleos plantea el riesgo de un aumento en la informalidad y el subempleo, lo que perpetúa las desigualdades económicas y sociales’. Con los instrumentos estadísticos y geográficos de que disponen los gobernantes (en México tenemos el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el inegi) es perfectamente factible establecer un mapa del empleo y del emprendimiento con base en el modelo de nación que se desea para 2050 y 2100, tal y como lo hacen Finlandia y Suecia, entre otros. Semejante mapa permitiría un diálogo con las instituciones de educación superior a fin de ofrecer a las nuevas generaciones un panorama muy claro de la empleabilidad presente y futura y diseñar análisis acerca de los requerimientos de personas formadas y capacitadas para áreas estratégicas del conocimiento, activas en los diversos sectores productivos.”

––Vamos a buena velocidad en ese rubro, ¿ya ves? –volví a comedirme; me sentía con ánimo conciliatorio–. Ya solamente nos falta un giro de 900º y listo.

––¡Novecientos…! ¿No son muchos grados?

––Haz la cuenta. Además, pese a todo lo que me digas, somos la decimocuarta o decimoquinta potencia mundial…

––¿En futbol? No te hagas ilusiones para el próximo Mundial, ¿eh?

––¿Por qué no? Las estrellas del América podrían ir jugando contra las reservas del infantil del Barcelona o del Manchester City o del Liverpool. Si ganaran, jugarían contra el equipo titular…

––¿De la Cantera?

––De la Cantera, sí. Es cosa de ir poco a poco. En el Mundial de Senegal, Haití y Alaska del 2080 llegaremos por fin al “ansiado” quinto partido. Merecidísimo. No desesperes. Pero no me refería al futbol: somos la decimocuarta o decimoquinta potencia económica, y eso se debe a la gente que todos los días se levantan a las cuatro o cinco de la mañana a preparar a sus hijos para la escuela y luego ir a dejar al más pequeño a la semi guardería y luego hacinarse en el Metro y llegar a tiempo al trabajo. Y se debe a las empresas que funcionan bien. Y se debe a instituciones vivas y formales, como contrapesos necesarísimos…

––Hoy estamos con muchos superlativos, hermano. Subcampeonísimo…

––Además, en México hay una final de liga del futbol profesional varonil cada tres o cuatro meses. Te digo que es cosa de paciencia. Y mejor hablemos de cómo China se porta ahora como la superpotencia mundial conciliadora, capaz de resolver problemas urgentes con soluciones drásticas. Y hasta Estados Unidos ya se dio cuenta y no quiere que le quiten este sitio, que ha ocupado los últimos cien a…

Me callé: mi colega no me escuchaba. Tal vez ya soñaba con el campeonato de Liga en tres meses…

Alberto Vital