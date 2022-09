Vacaciones dignas por unanimidad

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, aprobó por unanimidad el dictamen de la reforma conocida como #VacacionesDignasYa, que tiene el objetivo de duplicar en un inicio el número actual de días de vacaciones después del primer año de trabajo hasta llegar progresivamente a 20 días de descanso. Esta iniciativa fue presentada e impulsada principalmente por la Senadora Patricia Mercado. Senadoras del PT, PES y Morena, presentaron propuestas en el tema y se realizó un Parlamento Abierto. Aunque todavía queda un largo camino para que sea una realidad, falta el aval de la comisión de estudios legislativos segunda, aprobarse en el pleno de ambas Cámaras y publicarse por el Ejecutivo, pero sin duda la reforma va por buen camino.



Destaco esta propuesta por su relevancia en la reducción de la brecha de descanso que existe entre los trabajadores mexicanos en comparación con los del resto del mundo, pero también porque el consenso alcanzado por todas las fuerzas políticas es una bocanada de aire fresco en un contexto político y social, tan polarizado. La propuesta de la Senadora Mercado fue tan relevante que convenció a todas las fuerzas políticas de su importancia, asumiendo que una buena política puede provenir de cualquiera de los partidos.



#VacacionesDignasYa, es un ejemplo de cómo debería funcionar el poder legislativo: se pone a consideración del pleno una propuesta; se presentan otras surgidas en la pluralidad de los partidos; se retroalimenta con la opinión de la ciudadanía a través de un mecanismo de participación; se dictamina y discute en comisiones sin prisa, pero en un tiempo razonable; para finalmente aprobarse por unanimidad y votarse en los plenos del Senado y Diputados. Un ejemplo de cómo nos podemos poner de acuerdo aun cuando se tienen diferentes visiones políticas.



Aunque existen críticas respecto a los impactos económicos que puede tener la reforma en las pequeñas y medianas empresas, me parece que no hay un solo argumento con base en la dignidad y los derechos humanos, que nos permitan defender que 6 días después de un año de trabajo son suficientes para garantizar un adecuado descanso y contar con tiempo libre suficiente para dedicarlo a su salud física y mental, así como para su vida familiar y afectiva.



Los patrones asumirán nuevos costos económicos tras la reforma, sí, pero también recibirán beneficios al estar comprobado que el descanso de las y los trabajadores influye positivamente en la productividad y la creatividad, lo que se traduce en mejores ganancias y eficiencia en los procesos. Además, no debemos olvidar que el descanso es una necesidad, mejora la salud y reduce las ausencias por razones médicas, apoya la reducción del estrés, la ansiedad, la insatisfacción laboral y la depresión generada por la fatiga física y mental, causada por el desequilibrio entre la vida laboral y privada.



#VacacionesDignasYa reivindica la noción respecto a que el bienestar laboral de una persona no se limita al ingreso económico que percibe. Una buena vida necesita de ocio, tiempo para relacionarse con su familia y comunidad, ver una película, escuchar música, leer un libro, viajar y alejarse de su espacio de trabajo. Trabajar para vivir y no vivir para trabajar.

