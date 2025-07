Un réquiem es una composición que se interpreta en la misa de difuntos, y ahora se canta a lo que en México fue el periodo de la transición democrática, que se abrió en 1977, con la reforma política que lidereó Reyes Heroles, y terminó con el triunfo de AMLO y Morena en 2018, que fue un realineamiento político-electoral, que se confirmó en 2024.

La revista Nexos ha publicado en su número de julio diversos ensayos sobre el réquiem a la transición democrática. Son diversas interpretaciones y enfoques, múltiples acentos y visiones de lo que es el fin de ese periodo. En esos textos se logra tener un panorama sobre lo que ha pasado con el sistema político durante el Siglo XXI. Sin embargo, en lugar de ser un canto fúnebre, lleno de lamentos, encuentro que en estos textos hay aportaciones sobre el cambio de régimen de la transición y el inicio de un nuevo sistema político. Con argumentos e información, se presentan también testimonios de actores que fueron relevantes en los años de la transición.

El número contiene crónicas, itinerarios y un conjunto de hipótesis que nos sirven para entender de mejor forma los cambios que experimentamos en estos tiempos. Varias partes me llaman la atención: 1) lo que representó la ruptura del desafuero de AMLO y el desconocimiento del resultado electoral de 2006 (Hugo Garciamarín); 2) cómo se construyó la polarización en las 1,562 conferencias mañaneras de AMLO entre 2018 y 2024, y cómo los ataques fueron en contra del poder judicial, del INE y del Tribunal Electoral (Azul A. Aguiar); 3) los cinco procesos de la transición (Jacques Coste).

Hay dos textos que ayudan a entender cómo están vinculadas la construcción de la 4T y el final de la transición. Uno es de Fernando Nieto, “Del malestar en la democracia”, que usa el texto de Freud sobre el Malestar en la Cultura y otro es el de Diego Castañeda, “Las malas cuentas de la democracia 2000-2024”, que responde a la pregunta de ¿para quién ha gobernado la democracia? El artículo del malestar plantea de qué forma se rompió el pacto que llevó a que la democracia liberal se convirtiera en una suerte de retórica vacía; se erosionó, dice Nieto, la “legitimidad emocional de la democracia” y llegaron las condiciones para que arribara “el populismo iliberal” (líder carismático, narrativa, maniqueísmo). Otra pieza de este populismo iliberal es que “libera energía agresiva que la democracia demanda reprimir”. Una de las conclusiones es: “hace falta una narrativa democrática capaz de despertar emociones”. El trabajo de Castañeda se centra en hacer las cuentas de lo que pasó durante el periodo de la transición con la brecha salarial vs el Gini de ingresos. Según este autor, la falta de resultados para la vida material de las personas, sumado a los abusos, formaron las malas prácticas de ese periodo. Por ejemplo, durante 20 años el trabajo de medición de la pobreza de Coneval reportó una estabilidad rotunda en las condiciones de pobreza, por lo que más que combatirla, los gobiernos de la transición se dedicaron a administrarla. Estos trabajos, sumados a muchos otros, sirven para entender los cambios actuales y los escenarios que pueden venir en un futuro próximo.

Otro de los ejes de este número apunta hacia la construcción de la hegemonía del proyecto gubernamental de la 4T, que se ha formado a partir de una serie de consignas que han logrado formar una mayoría social. Cuando se analizan las grandes fallas del periodo de la transición, se puede comprender por qué las masas no han salido a la calle a protestar por esa transición democrática que no puso atención en las necesidades de las clases populares, y permitió el deterioro salarial durante décadas; problemática que las alternancias en el poder no quisieron enfrentar.

Veremos qué hace la 4T con todo el poder concentrado en las nuevas reglas del juego, no solo para mantener su hegemonía, sino para enfrentar los graves problemas nacionales de injusticia, impunidad, cambio climático, violencia acrecentada, entre otras. Muy pronto sabremos si la narrativa populista alcanza para mantener el entusiasmo con una coalición de gobierno que ya muestra excesos y una amplia militarización...

Investigador del CIESAS. @AzizNassif