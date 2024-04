La terca corrupción

Una de las banderas más importantes en la oferta política es la de combatir la corrupción. Al mismo tiempo, en las democracias se elabora una narrativa para que haya un distanciamiento entre el gobierno que llega y el que se va. Uno de los ejes fundamentales del discurso de AMLO es el combate a la corrupción, y en muchas ocasiones ha dicho que ese ha sido el principal problema del país y que su administración la ha combatido a fondo. Desafortunadamente entre el discurso y la realidad se manifiestan hechos que son difíciles de tapar mediante discursos. ¿En el combate a la corrupción estamos mejor en esta administración que en la pasada?

Se ha estudiado bastante que las mejores prácticas en el combate a la corrupción apuntan hacia una institucionalidad fuerte. Se sabe que en la medida en que existan mecanismos que puedan romper las cadenas de intereses para hacer cumplir la ley, se podrá disminuir de mejor forma el robo de los recursos públicos. El gobierno de la 4T insiste en presentarse como una administración honesta, que contrasta de forma radical con la pasada administración que fue una de las peores en esta materia; recordemos, a Javier Duarte y a César Duarte, ambos en la cárcel.

AMLO ha optado por un fortalecimiento con el sector militar para asignarle las obras más importantes de esta administración. El mensaje es que estos cuerpos tienen disciplina y pueden ser más eficientes para administrar recursos públicos. El problema es que existe opacidad sobre esas obras, que en muchos casos se han considerado indebidamente como de seguridad nacional, por lo que han sido cerradas al escrutinio de la rendición de cuentas.

La herencia del sexenio de Peña Nieto terminó en dos sonados casos (Rosario Robles por la Estafa maestra y Emilio Lozoya por Pemex y Odebrecht), pero al final de cuentas no pasó gran cosa. En esta administración se pusieron en operación varias prácticas que no resolvieron el problema: 1) si hay corrupción se cierra el programa, como con las estancias infantiles; 2) concentrar los recursos, como pasó con el cierre de los fideicomisos, sin importar en cuáles no había corrupción, y se dejaron —como excepción— los fideicomisos que manejan los militares; 3) si se necesita algún servicio o cualquier se hacen adjudicaciones directas; 4) las fuerzas armadas administran aeropuertos, puertos, aduanas y un largo etcétera. En esta administración ha habido fraudes importantes, como el de Segalmex, la agencia federal de Seguridad Alimentaria Mexicana, que AMLO lo considera como el único caso de su administración. Quizá pronto veremos otros casos que pronto saldrán a la luz pública.

En la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2023), que mide cada dos años las experiencias de realizar más de 40 trámites, se pueden destacar dos datos relevantes: una mejora en la confianza de la administración federal, lo cual contrasta con el estado de Chihuahua, que registra un fuerte incremento en la percepción de la ciudadanía sobre la “prevalencia de la corrupción”; el estado salió en primer lugar con 110.8%, como puntero de los ocho estados en donde se registra un incremento de la corrupción entre 2021 y 2023. Ese estado norteño pasó de un fuerte combate a la corrupción en la administración de Javier Corral, al otro extremo con la actual gobernadora Maru Campos.

Recientemente se publicó un libro de Muna Dora Buchahin, La casa sucia (Grijalbo, 2024), en donde se hace una revisión de casos como la Estafa Maestra y se llega a varias conclusiones, como que: “A la fecha no se perciben cambios en relación a la prevención y combate a la corrupción” (…) La fiscalización requiere un cambio inminente de paradigma (…) Construir nuevas instituciones resilientes que se adapten al nuevo entorno global”.

Ayer Claudia Sheinbaum y Javier Corral presentaron un programa de combate a la corrupción y gobierno honesto que intenta un rediseño institucional completo: desde una política anticorrupción de Estado; un acuerdo nacional; la creación de una Agencia Nacional para combatirla, hasta un modelo nacional de seguridad y justicia contra la corrupción. Veremos qué pasa entre la propuesta, los cambios y resultados ante la terca corrupción…