Frente, método y candidatura

En unos días se ha modificado una parte del clima político que dominaba en el país, apareció la oposición en el escenario con un método para elegir su candidatura presidencial. ¿Qué significa este cambio y qué consecuencias puede tener? ¿Se ha empezado a resolver la incógnita que había sobre quién podría ser el o la candidata opositora? Resulta interesante que, mientras se discute la metodología del frente opositor, surge una posible candidata que ha logrado hacer clic en las expectativas de un grupo social amplio. Veamos cómo ha sucedido este proceso.

1.- La alianza se hace Frente. Después de mucha especulación se anunció que la alianza entre PRI, PAN y PRD, sí se conforma para el proceso electoral de 2024. Extraña junta de contrarios en donde ha predominado el pragmatismo y la necesidad de ser competitivos ante el nuevo partido dominante que los sacó del poder presidencial en 2018, y que los ha derrotado en 23 gubernaturas. Este nuevo experimento se enfrenta a múltiples dificultades, internas y externas: las primeras tienen que ver con la falta de una propuesta alternativa al gobierno de la 4T; con la nula capacidad de hacer una autocrítica de sus prácticas que la llevaron a generar una partidocracia (encierro en sus intereses y alejamiento de la ciudadanía); y lo más importante, que pasaron meses sin tener una candidatura mínimamente atractiva. Entre las dificultades externas está la historia que ha dominado el escenario de la sucesión, que Morena es prácticamente invencible para 2024 y que la elección importante será la de elegir a la corcholata guinda. Ahora, se ha empezado a construir otro escenario, en el 2024 habrá competencia y la contienda no será entre el pueblo y la oligarquía.

2.- La conflictiva y nunca acabada búsqueda del método, parafraseando a Norbert Lechner. La realidad de los partidos políticos ha cambiado en los últimos tiempos, como un fenómeno global. Se han transformado no sólo los esquemas de la geometría ideológica entre derechas, centro e izquierdas, sino que se han destruido y transformado los sistemas de partidos. En México llegamos tarde, pero estamos con un reacomodo entre los actores y un reajuste en el respeto a la legalidad. La oposición, ahora Frente Amplio por México, ha construido una ruta complicada, como un juego del turista donde hay múltiples obstáculos y muchos interrogantes sobre cómo aplicar las reglas. Además, con la legalidad cuestionada igual que en el ejercicio de Morena, l@s aspirantes opositores tienen que registrarse con 150 mil firmas (¿piso o techo?); habrá foros, debate y encuestas de donde saldrán los tres mejor posicionados y, finalmente, se harán nuevas mediciones y una consulta, para tener un resultado el 3 de septiembre, dos o tres días antes de la encuesta oficialista.

3.- Encontrar una candidatura, ¿misión imposible? De los más de 14 que se apuntaron, varios solo vieron el primer día y ya dijeron no, por distintas razones, pero en el fondo porque no tenían oportunidad (Lilly Téllez, Germán Martínez, Claudia Ruiz Massieu, Mauricio Vila, Gustavo de Hoyos, Alejandro Murat y los que se apunten en las próximas horas). Al mismo tiempo de las declinaciones, resulta interesante ver cómo se ha empezado a posicionar Xóchitl Gálvez, porque en unos cuántos días logró lo que sus correligionarios no habían podido hacer en meses: hizo clic. Esta mujer decidió que, en lugar de buscar la Ciudad de México, donde era competitiva, ahora va por la grande. Xóchitl estaba en el Senado, pero de pronto se ha vuelto una opción atractiva: no viene de los aparatos partidistas, tiene registro del PAN, pero es una mujer más progresista y su procedencia es de la cultura del esfuerzo. Comunica de forma sencilla y, si la dejan llegar, podría cambiarles el esquema aburrido a los partidos de oposición y, desde luego, la certidumbre a las corcholatas. Ya es blanco de ataques que intentan destruir su narrativa.

Así, con simulación frente a las reglas y autoridades que miran para otro lado, ha iniciado la competencia por el poder para 2024. Mientras Morena ya vuela, la oposición inicia un método y una posible candidatura…



