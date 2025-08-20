Legado Parra-Gironella, homenaje y reclamo

Con la exposición Carmen Patria, Carmen Parra, Suave Patria, la pintora recibirá un homenaje en San Lázaro el martes 26 de agosto. Se trata de obra reciente con un recorrido a sus temas clásicos, desde los ángeles, la guadalupana y el águila real, hasta la mariposa monarca. A sus 80 años y una larga trayectoria como creadora visual y motor de proyectos artísticos y sociales en diversas regiones del país, recibe el gesto con gratitud. Y también alza la voz por los suyos: “Cumplimos 30 años de apoyo a la cultura mexicana, pero hemos sido excluidos del discurso y de las instituciones culturales”.

El encuentro con Carmen Parra tiene lugar en su hermosa casa en Tizapan San Ángel, obra de su padre, Manuel El Caco Parra Mercado, que alberga la Fundación Parra-Gironella. El espacio es sede de El Aire Centro de Arte, creado desde 1997 junto con su hijo Emiliano Gironella Parra. Ahí se resguarda la valiosa biblioteca de Alberto Gironella, el primer pintor surrealista en México, amigo de André Breton (quien lo reconoció como uno de los 10 artistas más representativos de su tiempo), pionero en el arte de la instalación y el arte objeto. Los archivos y un gran acervo fotográfico guardan la memoria del intenso trabajo familiar, que viene desde Antonio Rivas Mercado, tío del arquitecto Parra. Es decir, se trata de una genealogía que ha hecho grandes aportaciones a la historia del arte en México. Sin embargo, “no existimos en la cultura oficial”.

Para Emiliano, pintor, editor, documentalista e historiador, “hoy existe una dictadura de conceptos”. De ahí que Antonio Rivas Mercado (su tío bisabuelo y padre de Antonieta), autor de la columna de la Independencia, no sea reconocido como debe, dice, porque su obra arquitectónica se gestó durante el porfirismo y así, muchas efemérides están canceladas… El Caco, autor de más de 100 casas en el Pedregal, San Ángel y Coyoacán, como la de Emilio El Indio Fernández, y más de 300 en todo el país, considerado creador del rostro de San Ángel Inn, restaurador de haciendas y exconventos como El Carmen, no tiene lugar en las antologías de arquitectura mexicana. Se le reconoce como arquitecto de culto.

El caso de Alberto Gironella: en 2024, cuando se celebraron los 100 años del surrealismo, Emiliano protestó por la ausencia de la obra de su padre, uno de los representantes clave del movimiento en México, en las exposiciones conmemorativas de los museos del INBAL. El Museo de Arte Moderno, asegura, no tiene un solo libro sobre su padre. En respuesta, Natalia Pollak, directora del MAM, le envió una carta el 12 de febrero de 2025, donde le comunica la intención de presentar una exposición antológica del maestro Gironella en septiembre de 2029, con motivo del centenario de su nacimiento.

Carmen Parra ha participado en el rescate de espacios culturales y también en la conservación de especies como la mariposa monarca y el águila real. Gracias a su labor se rehabilitó el Museo Arqueológico de la Costa Grande en Zihuatanejo Guerrero, donde además pintó un mural. Fue ella, junto con su hijo, quien le mostró México por primera vez a Damien Hirst. Cuentan que el artista británico llegó con un amigo de Emiliano a Troncones, cerca de Zihuatanejo, donde la pintora habita una casa frente al Pacífico. Él se enamoró del sitio, compro 30 hectáreas y se convirtieron en vecinos y amigos. Le mostraton el Tzompantli del Templo Mayor y él comenzó a hacer sus calaveras…

La entrega amorosa de esta pintora late en su obra y sus proyectos sociocultuales. El legado Parra-Gironella reclama atención. ¿Alguien escucha?

