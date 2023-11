En la mesa del Foro Global 2023, "Origen y consecuencias de la trampa del predesarrollo mexicano" que organizó el Instituto Pearson, el expresidente Ernesto Zedillo (1994 al 2000) habló sobre su visión del presidencialismo en gobiernos de Latinoamérica.

Sin mencionar al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el exmandatario priísta ennumeró las características que él considera debería contener el siguiente líder del país de cara a las elecciones 2024.

“Me gustaría que llegue alguien que escuche a la gente y reconozca lo complejo que son nuestros problemas. Pero también alguien que no explote esas necesidades creando un discurso demagogo, prometiendo cosas que no serán cumplidas, que no divida a la sociedad, que impulse las reformas que nuestros países necesitan”, señaló en la grabación, subida a YouTube hace seis días.

Pese a que en su administración él también sostuvo conflictos con el Poder Judicial al reducir el número de ministros de la Corte de 26 a 11, en su intervención se pronunció contra la extinción de los fideicomisos a la Corte propuesta por AMLO.

Añadió que le gustaría "ver un Presidente que no sea elegido mintiendo al pueblo, un presidente que no gobierna mintiendo a la gente y culpando a otros por sus propios errores".

En su discurso al hablar del impacto del incremento de impuestos que han afectado el sistema de salud declaró que desprecia el populismo.

"Desprecio el populismo, cuando la gente empezar a dividir el mundo entre los que son como yo y los demás, entonces empezamos a dividir las sociedades creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos con ese tipo de evaluaciones. Creo que simplemente tenemos que ir por el hecho correcto y el hecho es que no sólo México pero en general en Latinoamérica estamos atrapados en ese predesarrollo".

Mira aquí el video:





