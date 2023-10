El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un acuerdo al Poder Judicial Federación que consiste en que se destinen los 15 mil millones -que fueron eliminados de sus 13 fideicomisos- para apoyar a los damnificados de Acapulco, Guerrero, afectados por el huracán Otis.

“¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo, que se destinen los 15 mil millones apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco”.

En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que habrá que esperar a que se publique la Ley de Ingresos el presupuesto y luego esperar a que no haya controversia como lo han planteado la oposición.

”Pero ellos podrían decir que estamos de acuerdo porque no les afecta en su presupuesto no les afecta a los trabajadores; están utilizando solicitando 84 mil millones de pesos para el año próximo, que se le autorice su presupuesto, es una propuesta, yo no decido lo van a resolver en el Congreso y que los 15,000 del fideicomiso se regresen a la Federación y que se haga un acuerdo conjunto para que ese dinero vaya a los damnificados”.

Otra de las alternativas que planteó el Jefe del Ejecutivo es que “los de arriba”, los que ganan más que el Presidente se le reduzca su sueldo y sus compensaciones, porque –dijo- se está violando el artículo 127 de la Constitución.

“Nada más eso los de arriba ¿cuánto puede implicar? como dos mil o tres mil millones, nada y esos dos o tres mil millones, si ya se va a tener el fondo de Acapulco, se use para becas, para estudiantes de familias pobres del país, a lo mejor es hasta menos”.

El presidente López Obrador dijo que con esto se arreglaría el problema de fondo y con eso van a cuidar el prestigio de la institución que los representa.









