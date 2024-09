El senador Saúl Monreal afirmó que el expresidente Ernesto Zedillo carece de autoridad moral para opinar sobre la reforma judicial, principalmente por las decisiones tomadas durante su mandato.

“El expresidente Zedillo, que ahora se muestra preocupado por la justicia en México, es el mismo que en 1994 suprimió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo el pretexto de una renovación del sistema judicial. El resultado de aquella decisión es un modelo fallido que ha perpetuado problemas estructurales en nuestro sistema de justicia. Las consecuencias de sus actos aún resuenan en la actualidad, con un Poder Judicial que sigue distanciado de la justicia real y de las necesidades de la población”, expresó.

El senador por Zacatecas denunció que la intervención de Zedillo en el sistema judicial no sólo no resolvió los problemas de fondo, sino que dejó un legado de debilitamiento institucional que ha limitado la capacidad del país para lograr una verdadera impartición de justicia.

“Zedillo no puede hablar de reformas judiciales cuando su administración dejó como resultado un sistema que hasta la fecha muestra ineficacia y falta de confianza por parte de los ciudadanos. Lo que hoy propone no es más que una continuación de un modelo fracasado que no resuelve los problemas de justicia de nuestro país”, puntualizó.

Saúl Monreal destacó que el verdadero cambio en el sistema judicial no vendrá de repetir los errores del pasado, sino de una profunda transformación que acerque la justicia a todos los mexicanos.

“No podemos permitir que quienes fueron responsables de debilitar nuestras instituciones sigan dictando el rumbo de las reformas. México merece más, y debemos trabajar en un nuevo modelo que garantice justicia para todos”, enfatizó.

