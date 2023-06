Luego de analizar los escenarios que tiene enfrente y las oportunidades que se le abren en su futuro político, la senadora Xóchitl Gálvez decidió participar en el proceso interno de la alianza opositora para la definición de la candidatura presidencial.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la exjefa delegacional en Miguel Hidalgo señala que por el momento deja de lado su aspiración legítima de gobernar la Ciudad de México, pese a que las encuestas la colocan en primer lugar de las preferencias, porque cuenta con el respaldo de mucha gente para convertirse en la primera presidenta de México.

“La única razón por la que decidí participar es porque sí sentí un apoyo de los ciudadanos muy importante, yo no tengo los recursos para contratar gente y ponerlos en las plazas a juntar las firmas. Hay muchísima gente que me ha escrito que quiere juntar firmas, muchísima gente que me ha mandado mensajes, reventó mi WhatsApp de mensajes el día de hoy diciendo yo quiero ser voluntaria, yo te junto firmas, yo te quiero ayudar”, puntualiza.

Leer también: ¿Quién es Xóchitl Gálvez, la senadora del PAN que quiere ser presidenta en 2024?

La senadora nacida en la comunidad indígena de Tepatepec, Hidalgo, en el Valle del Mezquital, pide al Instituto Nacional Electoral (INE) que se pronuncie sobre el proceso interno en la alianza opositora, para definir exactamente qué es lo que se puede hacer y qué no se puede.

“El INE debería de pronunciarse de manera contundente, rápida, para evitar que alguno de nosotros nos descalabremos”, advierte.

Por lo pronto, da visto bueno al método acordado por Va por México y organizaciones de la sociedad civil y anuncia su registro como contendiente.

“Entonces una vez que den a conocer el cómo se van a juntar las firmas yo casi estoy convencida que si estos ciudadanos que me empujaron... no voy a tener ningún problema con las firmas”, puntualiza.

Xóchitl Gálvez dice que no será un tema de dinero porque no va a pagar para que junten firmas. “Ellos van a salir caminando, van a salir con su computadora, van a tocar las puertas y eso sí podría marcar una diferencia de lo que está pasando con las corcholatas de enfrente, porque allá lo que le sobra es dinero, tienen cientos de espectaculares y lo que yo estoy logrando es una movilización en las redes sociales”, presume.

La legisladora, quien no está afiliada al PAN, aunque pertenece a la bancada panista en el Senado, dice que sus causas son las mismas de los que menos tienen, “y el Presidente lo sabe. Por eso cuando dicen que yo represento a la oligarquía, pues no me conocen o sí me conocen y se hacen güeyes.

“Creo que los programas sociales son la piedra angular de la política social, estoy convencida que los mexicanos merecen más, merecen tener medicinas, los adultos mayores merecen tener atención médica, los niños merecen estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, que tengan una buena alimentación, que tengan sus vacunas.

Dice que su vida es más que la política y de no ser Presidenta no sería motivo de frustración. “Mañana podría acabar mi vida política y yo sería una mujer plena, ya conseguí más de lo que quería en la vida, yo nunca me imaginé ser senadora de la República, estar en un gabinete presidencial, tener una empresa, ser la mamá de dos hijos, tener los amigos que tengo, yo ya estoy feliz, soy una mujer que lucha y que tiene algo distinto que ofrecerle al país”, resalta.

Leer también: Xóchitl Gálvez, la senadora y recalcitrante aficionada de Cruz Azul que busca la presidencia de México