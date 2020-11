Vuelve México a cifras de agosto en contagios de Covid-19

Nueve meses después de que se reportó el primer caso de Covid-19 en México, la intensidad de contagios es similar a la que se registró durante agosto, cuando hubo 6 mil 145 diagnósticos diarios en promedio; para noviembre esta cifra es de 6 mil 275.

En la última semana, al menos tres días hubo cifras superiores a los 10 mil y 12 mil contagios nuevos. La Secretaría de Salud (Ssa) explicó que no son diagnósticos que se hicieron en un día, sino que fue la actualización que realizaron los servicios estatales de salud en las bases de datos; sin embargo; indicadores como la positividad reportan alzas.

En cuanto a las defunciones, en los últimos 27 días han ocurrido 13 mil 706, un promedio de 489 diarias y, aunque es un número menor a los meses de junio, julio y agosto, es mayor que el registrado en septiembre y octubre, cuando el promedio de fallecimientos por día fue de 441 y 455 respectivamente.

De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universidad de Washington, en los primeros días de noviembre el número de decesos por día fue de 430 aproximadamente; hasta ayer, llegó a las 497 y el instituto proyectó que para el 14 de diciembre las muertes diarias sean 472, de mantenerse la tendencia actual, pero podrían alcanzar 512 en caso de relajar las medidas de mitigación.

El histórico del IHME indica que las 470 muertes diarias en promedio y que se reportaron durante el mes de noviembre son similares a las registradas en los primeros días de junio: 499 por día; en estas fechas la curva epidémica iba en incremento para estancarse en una meseta los meses de julio y agosto.

Especialistas consultados por EL UNIVERSAL consideran que el aumento de casos se debe a que la sociedad ha bajado la guardia en cuanto a la implementación de medidas de higiene como el lavado de manos, uso de alcohol gel y a que cada vez hay más gente ocupando el espacio público, advierten que un confinamiento sería la última opción, pero es necesario que se refuercen las medidas de prevención del virus.

“El gobierno debería dejar claro que el uso del cubrebocas sí ayuda a disminuir la propagación del virus. Ojo, no es la única medida, pero sí de las que más sirven, junto con el lavado de manos. Un confinamiento no es viable porque será muy difícil que la gente regrese al encierro, es normal que la sociedad esté harta, en especial los que han respetado el Quédate en casa”, dijo Alejandro Macías, infectólogo excomisionado para la atención de la influenza en 2009 y actual integrante de la comisión de la UNAM.

A su vez, el epidemiólogo y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Malaquías López Cervantes, consideró que en México se “desestimó” el impactó que podría tener la pandemia entre la población mexicana y pensar en un nuevo confinamiento es imposible, no sólo por el tema económico, sino en el hartazgo por parte de la sociedad.

“El índice de positividad está en 46%, en el punto más álgido de la pandemia llegó a 49%, pareciera que la población le perdió miedo al virus, los centros comerciales están repletos, restaurantes, parques; claro que la gente se cansó de estar en casa, pero no es momento de salir, ni de bajar la guardia porque evidentemente habrá consecuencias.

“La estrategia se puede corregir, buscar detecciones tempranas y evitar que el virus se siga propagando”, dijo. En una revisión realizada por esta casa editorial, julio se mantiene como el mes con más contagios y muertes asociadas al SARS- CoV-2, con un total de 198 mil 548 diagnósticos, es decir, 6 mil 404 en promedio por día, y 18 mil 919 fallecimientos, 610 diarias aproximadamente.

Para Carolina Gómez Vinales, maestra en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), los casos han repuntado debido a la relajación de las medidas de mitigación, además del inicio de la temporada invernal y el aumento de enfermedades infectocontagiosas, reconoció que el número de fallecimientos no ha llegado a los niveles de julio o agosto, pero advirtió que puede ocurrir si la sociedad no implementa medidas de higiene y sana distancia.

“Lamentablemente la reducción de casos duró poco, apenas en septiembre se veía como bajaba el número de contagios, pero en unas semanas vamos de nuevo a la alza, es cierto que las muertes son menos que en los meses más críticos como julio y agosto, pero hay que pensar en el personal de salud que está agotado, en que los hospitales están saturándose y esto no va a cambiar si como sociedad no respetamos el Quédate en casa, el llamado es ese, no ocupar el espacio público si no es indispensable, la pandemia no ha terminado, y si no nos cuidamos, no va a terminar”.