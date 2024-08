Gabriel Boric, presidente de Chile, emitió un fuerte pronunciamiento en el que no reconoce “el triunfo autoproclamado” de Nicolás Maduro, tras las elecciones en Venezuela.

“Yo, personalmente, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, sino hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas.

“Además, están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando, y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democráticos contra liderazgos de la oposición”, dijo Boric.

Como comunidad internacional, dijo el mandatario chileno, no podemos cometer el mismo error que se cometió en su momento con Juan Guaidó.

“Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro”, expresó Boric al señalar que no reconocerá resultados electorales si no son verificados por organismos internacionales independientes del régimen.

Calderón respalda a Gabriel Boric

Tras el pronunciamiento de Gabriel Boric, el expresidente Felipe Calderón expresó su respaldo.

“Mi respeto y admiración para el presidente de Chile, Gabriel Boric”, escribió el expresidente de México en sus redes sociales.

Fox mandó “la fuerza del amor” para Venezuela

Por su lado, el expresidente Vicente Fox mandó “la fuerza del amor para Venezuela entera”.

A través de sus redes, Fox también compartió una reflexión y su respaldo a los opositores venezolanos, María Corina Machado y Edmundo González.