El presidente Andrés Manuel López Obrador tronó en contra del primer debate presidencial entre los candidatos presidenciales donde participaron Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Javier Álvarez Máynez.

El Presidente acusó que las preguntas del debate fueron hechas con la narrativa de sus opositores para atacar a su gobierno.

“Hace dos días en toda la narrativa del debate salió de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación, toda la narrativa del debate fue eso.

“No reconocer nada, es la narrativa de los medios de información, las que utilizaron para hacer la pregunta del debate”

En conferencia de prensa, acompañado por las 23 gobernadoras, gobernadoras y Jefe de Gobierno emanados de Morena y partidos aliados, el titular del Ejecutivo dijo que aún con esa estrategia no pudieron dejar mal a su gobierno

“Aun así no pudieron dejar mal, no habló del partido. Lo que se ha hecho del combate a la corrupción, todo fue a tabla rasa, las preguntas: cómo hacerle para enfrentar la gran corrupción que persiste que viene desde no sé qué gobierno como si nosotros fuéremos iguales”, criticó.

Ojalá Denise Maerker logre hacer un análisis para diferenciar: AMLO

López Obrador también mencionó que su movimiento se ha dedicado a desterrar la corrupción e hizo referencia al trabajo de moderación del debate de la periodista Denise Maerker.

“Ojalá Denise (Maerker) logre hacer un análisis para diferenciar; ahora, por ejemplo Denise, ya no se condonan impuestos, ya no se le condonan impuestos a Televisa (...) Ahora ya no se permite esta corrupción que padecimos en todo lo relacionado con la salud”, expresó el Presidente.

Señaló que su mañanera permite ejercer el derecho de réplica: “Pero lo más importante de todo, hay un pueblo muy consciente, el pueblo es mucha pieza, un pueblo muy inteligente, muy informado, muy consciente, ha dado resultados, estamos ya recogiendo los frutos de un trabajo de muchos años de millones de mexicanos”.

Podemos resistir todos los embates, las campañas de calumnia que surgen de México y vienen del extranjero, dijo al acusar otra vez la campaña en redes “narco presidente” y lanzarse contra medios como The New York Times.





















