Senadores y diputados electos junto con la virtual Presidenta electa, trazaron la ruta crítica para el enroque terso de ambas Legislaturas, un plan masivo de difusión de la reforma al Poder Judicial e incluso los liderazgos en ambas Cámaras donde se perfila nombrar a Adán Augusto López en la Cámara Alta y a Ricardo Monreal en Diputados.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, expuso que lo más importante de la reunión con Claudia Sheinbaum fue “trazar la ruta para este periodo legislativo concluye, pero que ya da pauta para lo que viene a partir del 1 de septiembre”.

En entrevista con El Universal dijo que el llamado fue a mantener la congruencia y la unidad de toda esta fuerza política apegados a la voluntad popular, no mentir, no robar, no traicionar.

Asimismo, respetar las propuestas que hicimos en campañas y acompañar en este momento la información masiva en territorio de las cinco leyes que vamos a impulsar en los próximos meses, cuando empiece la nueva Legislatura.

“Pero esta Legislatura, la actual, llevará a parlamento abierto, a foros, se realizarán ocho a nivel nacional, dos en la Ciudad de México y el resto en las principales circunscripciones de los estados”, indicó la senadora por Morena quien también se perfila para repetir el cargo como presidenta de la Cámara Alta.

“Nos están pidiendo todos los diputados federales y senadores para que informemos a la gente cuál es la pretensión de la reforma al Poder Judicial, cuál es el motivo, que exista mucha información, que la gente conozca en todo momento este proceso”.

“Nosotros, este miércoles, vamos a aprobar en la Comisión Permanente el exhorto que ya se hizo a la primera comisión para que se destraben las fechas y en la Cámara de Diputados empiece esta discusión nacional”, agregó Ana Lilia Rivera.

Sobre los coordinadores parlamentarios para la próxima Legislatura, dijo que lo que “la doctora manifestó abiertamente fue que hay un acuerdo y que en Morena se cumplen los acuerdos”.

La senadora por Tlaxcala dijo que el jueves la virtual Presidenta electa dará a conocer su gabinete y solamente los acuerdos se modificarían si es que alguno de los actores que están considerados como coordinadores se van al gabinete.

