Tras reunión en Palacio Nacional, papás de niños con cáncer se dirigen a Hospital Infantil

CDMX.- Tras sostener una reunión con Leticia Ramírez Amaya, directora de la Oficina de Atención Ciudadana, madres y padres de niños con cáncer no llegaron a ningún acuerdo, puesto que aseguran que no se les dio ninguna garantía de que no habrá más desabasto.

A pesar de que en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan de emergencia para atender a los menores de edad, e incluso pidió apoyo de Hospitales Privados, el grupo de papás aseguró que no se les explicó en qué consisten dichas acciones.

"No nos dijeron nada, solo que harían un recorrido por el Infantil para verificar que hay abasto de medicamentos, Leticia Ramírez se portó amable, pero eso no nos resuelve nada", comentó Luis Fernando.

Sobre las investigaciones que la Secretaría de la Función Pública realiza al director del Federico Gómez, Jaime Zermeño Nieto y al director del área de hemato oncología, los papás se dijeron decepcionados de que en lugar de solucionar inicie una cacería de brujas.

"Ahora le quieren echar la culpa a los doctores del hospital y al director, pero ellos son nuestros héroes, atienden a nuestros hijos con dedicación y esmero, pero está bien, que se hagan las investigaciones, aunque eso no soluciona nada, nosotros exigimos el abasto permanente, no solo de unos días", resaltó Israel Rivas.

Acompañados de papás que atienden a sus hijos en hospitales de Ciudad Juárez, Ixtapaluca y del Centro Médico 20 de noviembre, el grupo de familiares partió de Palacio Nacional hacia el Hospital Infantil para verificar las visitas de la secretaría de Salud y conocer la postura del Federico Gómez.

"Nos informan que el secretario de salud va para el Hospital Infantil, entonces vamos para allá y a ver si es cierto que realizan las visitas que prometieron, a ver si nos pueden asegurar que habrá tratamiento para más de dos días", comentó Omar Hernández.

Al momento, los familiares no han decidido que acciones tomar, si continuar con los bloqueos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o tomar edificios de dependencias federales.