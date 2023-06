Pese a los márgenes de error tan amplios que presentaron algunas encuestas que se realizaron sobre los comicios del domingo pasado, para encuestadores las fallas son porque estuvieron fuera del margen de error; otros dijeron que fueron atinadas porque acertaron en los ganadores y unos más que no hubo yerros, puesto que los resultados se quedaron dentro del parámetro.

Algunas encuestadoras fallaron y otras no lo hicieron. ¿Y en qué sentido fallaron? Algunas estuvieron fuera del margen de error de la encuesta misma, pero insisto, fueron algunas”, dice a EL UNIVERSAL el director de la consultoría Buendía & Márquez, Jorge Buendía.

El encuestador señala: “Estamos hablando de las encuestas que se publicaron y el universo de encuestas que se realizan en procesos electorales es mucho más amplio, hay encuestas que no se publican y en el caso particular del Estado de México, sí había referencias de que algunas anunciaban una contienda mucho más cerrada.

“Yo lo acotaría en el sentido de que el método funcionó para algunas casas encuestadoras, para otras no. Creo que cada una tendrá que identificar cuál fue la fuente del error”.

Asegura que aunque algunas encuestadoras dieron ventaja a la gobernadora electa de Morena en el Estado de México hasta por 20 puntos, es un mito que las encuestan sean un factor para generar abstencionismo.

Heidi Osuna, directora general de la encuestadora Enkoll, considera que los sondeos en estos comicios “fueron atinados. Vimos durante todo el proceso de la elección en Coahuila y el Estado de México a quienes iban en primer lugar y ganaron”.

Resalta que “las encuestas no miden la operación política, porque se mide lo que la gente dice y la preferencia de ese momento, pero no puedes medir si existió o no la operación política”.

Dice que las encuestadoras serias tuvieron, en el caso de Coahuila, una amplia ventaja entre la alianza PRI, PAN y PRD y Morena. “¿Qué miden las encuestas? Las preferencias, los principales problemas. Fuimos muy concisos en medir la aprobación del Presidente en ambos estados, al igual que la de los gobernadores”, indica.

Expone que mientras que en Coahuila vieron a un mandatario bien evaluado, no fue así para el del Estado de México.

El director de Parametría, Francisco Abundis, señala que en las encuestas “no hubo fallas, fue en el margen de error. Quien no entiende eso, básicamente ignora la estadística. Como se hace en el mundo se mide como margen de error por cada fuerza política, no por la diferencia, pero en México, dada la ignorancia, creen que esto es una cuestión de ruleta rusa”.

Detalla que “en el mundo de la estadística, las fallas no existen, hay probabilidades. En el mundo de la estadística no le atinas a las cosas, las mides y tienes probabilidades y tienes márgenes de error y rangos e intervalos, pero la falla no existe.

“Se están comparando datos con empresas que se dedican a vender publicidad y que se venden como si hicieran mediciones, en el gremio no existe una caja negra, donde yo hago algo y no puedo explicar qué. Todos los que depositamos bases de datos pueden replicar lo que hicimos. Si hay alguna medición que no pueda ser replicable, como son las encuestas telefónicas o por internet, no se publicarían”, subrayó.