Tras asalto, Humberto Padgett anuncia que deja el periodismo por el "acoso y amenazas a él y su familia

Luego que el periodista Humberto Padgett fue víctima de un asalto a mano armada en Cuitzeo, Michoacán, anunció que abandona el periodismo de manera indefinida.

Tras 26 años de carrera periodística, el reportero denunció que se encuentra bajo acoso y amenazas, él y su familia.

"Hoy dejo el periodismo indefinidamente. Las pérdidas que he sufrido, los acosos y amenazas bajo los que estamos mi familia y yo y los abandonos en que me veo me imponen desistir luego de 26 años de trabajo. Gracias y suerte", escribió en su cuenta de X.

Apenas, ayer Articulo 19 denunció del hecho violento del que fue víctima el periodista.

"Humberto Padgett fue víctima de un asalto a mano armada por 4 sujetos desconocidos a la altura de Cuitzeo. Además de apuntarle con armas largas le despojaron de su vehículo, identificaciones y todo su equipo de trabajo", informó la ONG.

Además, urgieron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que fuera trasladado con urgencia.

Humberto Padgett anuncia que deja el periodismo. Foto: Captura de pantalla.





bmc