Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) e integrantes de la sociedad civil partieron del Monumento a la Revolución rumbo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), manifestándose en contra de la iniciativa de reforma al PJF, sin embargo, hicieron una pausa para que concluyera el Maratón de la Ciudad de México.

Durante el trayecto exclaman: “Poder Judicial, Contra Peso Nacional”, “Si El Pueblo Se Informa No Pasa La Reforma”, “No Somos Oposición Servimos A La Nación”, “Poder Judicial Presente”, “Sin Poder Judicial Quién Te Va A Cuidar”, “Democracia Sí, Dictadura No”.

También portan pancartas con las leyendas: “Somos El Poder Que Incomoda Al Presidente”, “Independencia Judicial, Mi Apoyo Al Poder Judicial”, “El PJF Trabaja Para Defender Tus Derechos”.

Victor Mata integrante del PJF dijo a EL UNIVERSAL que como tr abajadores se suman a esta concentración ciudadana con ánimo y entusiasmo de ver que sus preocupaciones han llegado a la sociedad y al sector empresarial.

“Estamos defendiendo nuestros derechos laborales, la carrera judicial y sobre todo la independencia judicial.

“No solamente se está afectando a los jueces, magistrados y ministros, a esto que con mucha temeridad se llama la cúpula del Poder Judicial. El Poder Judicial no tiene tal cúpula, un juez no tiene un superior, no tiene un jefe, tiene una responsabilidad y hay instancias superiores que revisan su trabajo”, aseveró.

Resaltó que la carrera judicial se quiere minimizar, que se ha llegado a calificar incluso como un régimen feudal de apropiación de esta labor.

El trabajador señaló que la carrera judicial es garantía de independencia, de profesionalismo, de excelencia en la prestación de servicio público de impartición de justicia.

