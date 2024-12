Terroristas y narcos “no son iguales”, sostiene De la Fuente en Texas; intervención de EU no va, reitera

Ante los dichos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de declarar a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas y haya autorización de combatirlos, el canciller Juan Ramón de la Fuente indicó que no “no son iguales”.

En su visita a Texas para reunirse con los cónsules, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) refirió que la discusión de nombrar a los cárteles como organizaciones terroristas lleva muchos años.

“No es un asunto nuevo y no ha prosperado por una sencilla razón, porque no son iguales y este es un tema que se ha discutido en muchísimos foros multilaterales (...) Entonces el planteamiento se ha hecho, no es nuevo y los argumentos cada vez han sido más sólidos y contundentes, y por eso no ha prosperado”, declaró Juan Ramón de la Fuente.

Lee también Cárteles mexicanos reclutan a estudiantes de química para producir fentanilo, asegura NYT; buscan crear una droga más fuerte y adictiva

“Ahora, también hay una lógica que es, pues, a veces bastante elemental, ¿por qué no prosperan? Pues porque no son equivalentes, si fueran equivalentes hubieran prosperado”, agregó.

“¿Qué hay de la intervención del Ejército estadounidense como lo plantea el presidente Trump?”, se le cuestionó.

“México es un país soberano y la soberanía de México no está en duda, punto, así de contundente. Cooperación y coordinación, toda la que se necesite”, respondió.

Reiteró que se necesita reforzar la lucha contra el fentanilo.

Lee también Desde el 2018 EU relacionó a Jesús Pérez Alvear con el CJNG; fue promotor de Julión Álvarez y Gerardo Ortiz

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/bmc