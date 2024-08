Cuando Gisela Sánchez publicó en redes sociales el primer reto para vencer su miedo al rechazo, nunca se imaginó que millones de personas la acompañarían durante todo el proceso. A través de 30 videos, se sometió a distintas situaciones que la hicieron creer en ella misma y en su deseo de enfrentar aquello que más la aterra desde pequeña.

“Descubrí que tenía una herida de rechazo, primero pensé que tenía miedo al abandono porque estuve unos nueve años sin mi papá y después tuve contacto con él, pero nunca tuve esta relación de padre e hija. Yo crecí buscando su aceptación y de niña pensaba que era mi culpa que no estuviera conmigo”, revela a EL UNIVERSAL, la influencer Gisela Sánchez.

La joven acudió a terapia y aunque ya fue dada de alta, creía que al no tener la aceptación de su figura paterna, esto se traducía como miedo al abandono. Hace apenas unos meses, se dio cuenta que no, que en realidad era un miedo a su rechazo y el bullying que sufrió en primaria y secundaria, lo fortaleció.

“Yo crecí como hija única, mi mamá se fue muy joven a vivir a Estados Unidos. Cuando me quedé sola me fui a vivir con mi papá, pero trabajaba mucho entonces nunca nos veíamos y fue toda una bola de nieve que llevó a esta personalidad muy introvertida y con muy baja autoestima, también estuve en depresión muchos años de mi vida”, cuenta.

Su sicóloga le recomendó saludar a personas en la calle, a pesar de que se tardó varias semanas en lograrlo, dio el siguiente paso: hacer 30 retos y publicarlos para no abandonar su objetivo. Y aunque lo hizo para cumplir su palabra, generó un impacto inigualable en las personas.

“Vi un video de una chica en Estados Unidos que estaba haciendo retos y yo me puse tan nerviosa, me puse a temblar, se me aceleró el corazón terrible, me dio mucha ansiedad ver el video y yo dije no está bien que me esté pasando esto”, dice.

Cuando publicó el primer reto, las usuarias comenzaron a identificarse con ella, pues las genuinas reacciones que mostraba, junto a su vulnerabilidad y crecimiento, hizo que otras personas salieran de su zona de confort. Además de ganar miles de seguidores, ganó una comunidad.

“Al terminar los videos, me sentí una persona completamente. Ahora estoy explorando una personalidad que había estado cohibida y que había estado guardando. Estoy en una nueva etapa en mi vida, en la que estoy explorando lo que me gusta y lo que no me gusta sin pensar en los demás”, dice emocionada.

La influencer que ayudó a miles de jóvenes a independizarse Gisela Andrea Sánchez, mejor conocida como Gisela Vibes, es una creadora de contenido originaria de Tijuana, que usualmente da tips a jóvenes adultos que están por independizarse. Desde hace años, sube videos a distintas redes sociales, como Tiktok, en la cual tiene más de 300 mil seguidores o Instagram, donde tiene 650 mil seguidores.

Estudió la licenciatura en Gastronomía y fue chef ejecutiva en un restaurante en Tijuana. Posteriormente quiso ser consultora de negocios de alimentos y bebidas, trabajó en el departamento de marketing de una franquicia de cafeterías y pudo juntar sus dos pasiones: los alimentos y las redes sociales.

“Encontré un nicho que creo que no estaba tan explotado. Me gusta mucho ayudar a las personas. Me acordé cuando recién me independicé, me las arreglaba yo sola, pero la verdad cometí muchos errores en el camino por no preguntar y por eso decidí crear una página de contenido para adultos jóvenes que se van a independizar”, dice la joven.

Los días de Gisela se resumen en crear contenido, ir al gimnasio, estar con sus amigos y dedicar tiempo para ella misma. Quiere retomar esta dinámica de videos, pues desea invitar a personas a que enfrenten sus miedos y acompañarlas en sus procesos de superación.